Accordo già raggiunto: il Milan lo vende a mercato chiuso

Foto dell'autore

L’addio al Diavolo si sta concretizzando: la partenza può avvenire a breve, tutti i dettagli di un affare che ha una certa importanza per il club

Molte società sono state piuttosto attive nel corso del recente mercato estivo. Una di quelle che hanno compiuto più operazioni è stata il Milan, che ha accolto molti volti nuovi ma soprattutto in uscita ha orchestrato un numero assai elevato di partenze.

Ibrahimovic, Tare, Allegri e Furlani
Accordo già raggiunto: il Milan lo vende a mercato chiuso – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Per capire quali effetti tutto questo avrà effettivamente avuto sul Diavolo, non resta che scoprire cosa ci riserverà il campo nel primo tour de force stagionale. Il Milan ha cambiato molto, effettuando anche qualche scommessa rischiosa, ma del resto che molte cose andassero riviste, dopo la disastrosa stagione scorsa, era inevitabile. Diversi acquisti interessanti, alcuni ancora da scoprire. E tanti addii a un gruppo storico, che aveva fatto il suo tempo. Le partenze non sono finite, ce ne sarà ancora un’altra, nonostante il mercato in entrata si sia chiuso.

Milan, Adli pronto a partire per l’Al Shabab: ecco cosa manca per chiudere

Risolta la questione Bennacer, il Milan sta dando il via libera anche alla partenza di un altro giocatore fuori dai piani: Yacine Adli può partire per il club saudita dell’Al Shabab.

Yacine Adli
Milan, Adli pronto a partire per l’Al Shabab: ecco cosa manca per chiudere – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il centrocampista non era inizialmente convinto dalla proposta, ma starebbe maturando la decisione, dopo aver rifiutato una serie di alternative, di accettare la corte degli arabi. Secondo la celebre testata ‘Arriyadiyah’, infatti, ci sarebbe l’accordo tra le parti per il trasferimento. Ora, manca solo un dettaglio per concludere l’operazione. Serve il via libera da parte del Comitato per la Sostenibilità Finanziaria della Saudi Professional League. Da questo affare, il Milan conta di incassare una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

