Inter, polemiche sul mercato e 20 milioni per il nuovo colpo a gennaio

Polemiche sul mercato dell’Inter e focus su gennaio: 20 milioni di euro per il nuovo colpo. Tutti gli aggiornamenti

L’Inter di Cristian Chivu è già al primo bivio della stagione. Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’Udinese, i nerazzurri devono preparare il Derby d’Italia della ripresa da disputare sul campo della Juventus.

I rivali bianconeri sono a punteggio pieno ed in caso di vittoria sull’Inter scapperebbero già sul +6 dopo solo tre giornate di campionato, alimentando dubbi e punti interrogativi in casa nerazzurra. Dubbi ed interrogativi che riguardano anche l’ultima sessione di calciomercato appena conclusa: la sconfitta casalinga contro l’Udinese, nel secondo turno del campionato di Serie A, ha fatto scattare l’allarme in casa Inter.

Nonostante le parole di Marotta, nell’ultimo giorno di calciomercato la dirigenza ha portato a casa Akanji del Manchester City, lasciando andare Pavard al Marsiglia. Operazione che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, visto che molti si aspettavano un innesto in più piuttosto che una sostituzione, vista anche l’età di Acerbi e de Vrij. La sensazione resta quella di una squadra incompleta, in difesa e, probabilmente, anche in attacco vista la presenza di 4 punte. Ne abbiamo parlato con i nostri Carlo Roscito ed Alessio Lento nel nuovo appuntamento di ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, tesoretto per il primo colpo di gennaio

Le voci dalla Turchia, dove il mercato è ancora aperto, su Calhanoglu non accennano a placarsi, anche se molto appare difficile pensare ad una cessione.

La speranza dei tifosi è che il tesoretto da 20 milioni di euro rimasto nelle casse venga investito a gennaio per completare la squadra a disposizione di Chivu, per poter così competere per tutti gli obiettivi stagionali. L’Inter, dunque, potrebbe subito tornare protagonista sul mercato nella prossima sessione invernale.