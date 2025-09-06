Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Indagine FIFA e maxi squalifica per doping: carriera a rischio

Foto dell'autore

“Farmaco contenente sostanza probita”: il club prende provvedimenti

L’indagine avviata dalla FIFA potrebbe portare a una squalifica pesantissima. Quella massima possibile per casi di doping, vale a dire quattro anni.

Logo FIFA
Indagine FIFA e maxi squalifica per doping: carriera a rischio (LaPresse) – Calciomercato.it

Quattro anni vorrebbe dire carriera pressoché finita in largo anticipo, per questo Yeray Alvarez farà il possibile e l’impossibile per evitarla. L’ultima partita del difensore dell’Athletic Bilbao, 30 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, risale ormai allo scorso 15 maggio. La sospensione è scattata dopo che Alvarez è stato trovato positivo al termine della semifinale d’andata di Europa League col Manchester United.

“Colpa del farmaco per curare l’alopecia”

Il classe ’95 si è subito difeso dando la colpa a un prodotto per prevenire la caduta dei capelli impiegata in quel periodo: “Sono in cura per l’alopecia da anni – ha scritto sui social lo scorso 10 luglio – Dopo aver esaminato il caso, abbiamo stabilito che l’esito positivo del test è dovuto alla mia ingestione accidentale di un farmaco preventivo per la caduta dei capelli contenente una sostanza proibita“.

Doping, squalifica ‘alla Pogba’ per Yeray Alvarez?

Yeray Alvarez in conferenza stampa
Doping, squalifica inevitabile per Yeray Alvarez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Athletic, in cui milita praticamente da sempre e al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2026, lo ha fin qui sostenuto ma ora starebbe valutando l’adozione di un provvedimento disciplinare piuttosto severo. Del resto Alvarez difficilmente riuscirà ad evitare la squalifica. Che potrebbe essere meno pesante, di diciotto/ventiquattro mesi (in stile Pogba), nel caso in cui riuscisse a dimostrare di non aver assunto volontariamente la sostanza dopante.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie