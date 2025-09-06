Il Milan prende lo svincolato: Allegri avrà un jolly a disposizione

Conosce bene la Serie A ma è fermo da un anno: tutti i dettagli

Un jolly per Allegri dal mercato degli svincolati, ora protagonista dopo che si è chiusa la sessione estiva nei principali Paesi d’Europa. Esploso in Serie A ed emigrato in Premier, dove ha iniziato più che bene prima di essere colpito da una serie di infortuni.

L’ultimo, pesantissimo, al ginocchio: è stato operato, con il rientro previsto a ottobre. Nel frattempo è arrivata la risoluzione del contratto con il club che, nell’estate di quattro anni fa, tirò fuori 18 milioni bonus esclusi per il suo cartellino.

Diciamola tutta, Allegri non è rimasto affatto contento del mercato del Milan. L’unico giocatore richiesto che gli è stato preso, per giunta allo scadere della finestra, è stato il ‘fedele’ Rabiot. Ed è stato grazie al pesante litigio che il francese ha avuto nello spogliatoio col compagno Rowe, preso poi dal Bologna, dopo il match col Rennes perso 1-0 allo scadere: il Marsiglia ha messo fuori rosa entrambi, cedendo alla fine l’ex Juve ai rossoneri per poco meno di 10 milioni.

Chissà che ne pensa Allegri di Takehiro Tomiyasu… Il collega turco Ekrem Konur ne parla in chiave Milan. Come scrive sul proprio profilo X, il club di Red Bird lo “sta tenendo d’occhio, anche se non è stata ancora fatta alcuna offerta formale“. A suo dire “il nazionale giapponese sta suscitando l’interesse della Serie A, della Super Lig turca, della Liga e della Premier League. I club – che lo hanno messo nel mirino, ndr – stanno valutando attentamente le sue condizioni fisiche prima di prendere una decisione”.

Tomiyasu per il Milan: il giapponese non gioca da un anno

Tomiyasu dovrebbe completare il recupero dal grave infortunio nel prossimo mese di ottobre. Non gioca praticamente da un anno – l’ultima partita risale al 5 ottobre 2024 contro il Southampton – e per questo avrebbe bisogno di altro tempo per ottenere una condizione atletica degna di questo nome.

Parliamo comunque di un giocatore ancora relativamente giovane (a novembre compirà 27 anni) che all’Arsenal (84 presenze) non ha sfigurato fino al calvario degli infortuni. Inoltre potrebbe agire in due tre ruoli della difesa e chiedere uno stipendio non elevato.