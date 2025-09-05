Bastoni su Gattuso: “Ci ha dato ceffoni che ci servivano”

Il difensore dell’Inter parla al termine della vittoria e si sofferma in particolare sul ct

Tra i protagonisti della vittoria dell’Italia contro l’Estonia c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter ha tra l’altro siglato il suo terzo gol in Nazionale, quello del definitivo 5-0.

Nel post-partita Bastoni si è soffermato su quella che è stata la vittoria italiana, ma anche sull’apporto del nuovo ct Gennaro Gattuso. “Ci voleva, al di là della differenza reti serviva un segnale a noi. Abbiamo portato in campo quello che ci ha chiesto al mister” ha affermato ai microfoni di ‘Rai Sport’. “Il mister ha portato tanta energia, anche quando sei stanco ti spinge a non mollare” aggiunge. Poi sulla sfida contro Israele: “Dobbiamo essere bravi lasciare da una parte quello che sta accadendo, cercando di portare a casa la partita”.

Bastoni ha poi aggiunto a ‘Sky Sport’: “Questi cinque gol vengono dalla voglia e dalla fame che è riuscito a darci il mister in questi giorni, al di là dell’aspetto tecnico. La qualità c’è, bisogna tirarla fuori e prenderci le responsabilità”. Infine su Gattuso: “Non l’ho avuto come compagno, ma penso fosse esattamente così. Ci trasmette tanta carica e tanta grinta. Ci ha dato anche un bel po’ di ceffoni per darci una svegliata che ci servivano”.