Sterling in Serie A: 4 mesi prima, è già derby tra Milan e Inter

Il giocatore del Chelsea idea per i due club milanesi per la sessione di gennaio: gli scenari

Il mercato è sempre attivo, anche a sessione chiusa, specialmente se ci sono, in circolazione, diverse squadre che non sono riuscite a raggiungere tutti gli obiettivi che si erano prefissate e in qualche modo sono rimaste incomplete. Discorso che può riguardare, ad esempio, Milan e Inter, che già valutano le opzioni possibili da qui a gennaio. Per i due club meneghini, una opportunità interessante potrebbe essere rappresentata da Raheem Sterling.

Sterling in Serie A: 4 mesi prima, è già derby tra Milan e Inter – Calciomercato.it

L’attaccante inglese, 31 anni, fino a qualche stagione fa era uno dei giocatori più determinanti in circolazione. Per diverse stagioni, al Manchester City, ha disseminato gol e numeri di altissima scuola. Ma il trend è cambiato dal suo passaggio al Chelsea. Due stagioni così così, quindi il prestito all’Arsenal, a dir poco disastroso: un solo gol in 28 presenze totali.

Ad ogni modo, le sue doti non sono certo scomparse. Il giocatore va a caccia di rilancio ed è proprio la Serie A che potrebbe dargli l’opportunità di farlo.

Chelsea, Sterling resta fuori rosa: l’Italia per rilanciarsi, le condizioni dell’affare

Rientrato al Chelsea, è stato messo nuovamente sul mercato, senza che si trovasse la quadra per la sua partenza. Ci aveva pensato il Napoli, che però non ha insistito più di tanto.

Chelsea, Sterling resta fuori rosa: l'Italia per rilanciarsi, le condizioni dell'affare – Calciomercato.it

Sterling non rientra, in ogni caso, nei piani di Maresca e attualmente è fuori rosa. L’intenzione del diretto interessato sarebbe non muoversi dall’Inghilterra, ma nemmeno i club inglesi che lo avevano sondato nei mesi scorsi lo hanno fatto con particolare convinzione. Così, Milan e Inter, che avrebbero bisogno di una ulteriore punta, potrebbero pensarci per un innesto a gennaio. Specialmente se Sterling accettasse una operazione in prestito con ingaggio ribassato, per provare a rientrare in corsa per il Mondiale 2026.

