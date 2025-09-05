Juventus, Openda è un caso prima dell’esordio: “Giocatore inquietante”

L’attaccante fa male con la maglia della sua nazionale e i social si scatenano: sorgono le prime perplessità

Nell’ultimo giorno di mercato, sfumata la possibilità di arrivare a Kolo Muani, la Juventus ha rimediato con l’acquisto di Lois Openda. Con il colpo dal Lipsia, i bianconeri hanno ovviato alla lacuna che c’era nel reparto offensivo. E adesso, naturalmente, tra i supporters bianconeri è tanta la curiosità di vederlo all’opera.

Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista Mirko Nicolino ha parlato favorevolmente di Openda, ma i pareri, da parte degli appassionati, non sono così univoci a suo favore, anzi. Diversi tifosi della Juventus hanno osservato la sua discesa in campo nel match disputato dal Belgio contro il Liechtenstein. Vittoria larga e mai in discussione per i Diavoli Rossi, che si sono imposti con un netto 6-0, ma c’è stata una nota stonata e negativa. Vale a dire, proprio la prestazione di Openda, che diversi tifosi belgi hanno evidenziato con commenti caustici.

Juventus, scatta l’allarme Openda: “Un fantasma in campo”

Chi tra i tifosi bianconeri ha commentato in queste ore su ‘X’ si è sorpreso dei “tanti insulti al nostro Openda”, che però, in qualche modo, fanno scattare un campanello d’allarme.

Ha fatto discutere in primo luogo il fatto che, nei 60 minuti circa disputati in campo, Openda risultasse, per certi versi, un corpo estraneo alla partita: “Un fantasma“, “Sembrava in modalità aereo”, “Un giocatore inquietante”. Per qualcuno, non è una sorpresa: c’è chi ha scritto che “è un’abitudine vedere Openda tra i flop“. E anche con l’assenza di Lukaku, molti belgi sembrano pensare che “si gioca molto meglio senza Openda”. Non un biglietto da visita incoraggiante, per il neo juventino, che al debutto in bianconero dovrà dunque dissipare già i primi dubbi su di lui.