Italia, Dimarco ‘espulso’ all’intervallo: “Gattuso deve appenderlo al muro”

Foto dell'autore

Esordio per il nuovo ct sulla panchina azzurra, ma nel mirino c’è l’esterno sinistro 

Tanto pressing, poche occasioni clamorose e parecchia imprecisione. Un’Italia certamente vogliosa, la prima sotto la guida di Rino Gattuso, quella scesa in campo a Bergamo contro l’Estonia nella terza gara valida per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Gattuso
I tifosi contro Dimarco, invocano un provvedimento di Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it

Gli Azzurri, complice la sconfitta all’esordio contro la Norvegia, non possono più sbagliare e devono cercare di vincere tutte le gare, ancor più con uno scarto importante. Il primo tempo però si è chiuso 0-0 e i tifosi hanno manifestato un po’ di disapprovazione, soprattutto nei confronti di un giocatore.

Il bersagliato è Federico Dimarco, che su X è stato criticato dai tifosi italiani. Addirittura c’è chi ha affermato che “Gattuso deve appenderlo al muro e non convocarlo mai più. Bandito a vita dalla Nazionale”. Parole forti, che non sono però le sole. C’è anche chi si chiede “Come faccia a giocare ad alti livelli” e chi invece commenta con amarezza “Già la Nazionale è scarsa, in più mi tocca vedere Dimarco titolare”.

Commenti sono arrivati anche in merito a quella che è apparsa la condizione del giocatore. C’è chi punta il dito sul suo atteggiamento con la maglia dell’Inter “Corre di più oggi che in tutta la scorsa stagione” e chi invece non usa mezzi termini: “Miracolato. dopo 26 minuti è già senza benzina”.

