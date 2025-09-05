Inter, già scelto il colpo di gennaio: tesoretto sull’attaccante

Serve un innesto davanti, ecco chi sarà la quinta punta della squadra milanese: si lavora già all’affare

E’ una pausa di riflessioni attente, per certi versi impreviste, quella dell’Inter, che ha già dovuto fare i conti con il primo stop stagionale. La sconfitta con l’Udinese ha già generato una prima mossa last minute sul mercato, l’arrivo di Akanji con la contestuale partenza di Pavard.

Altro potrebbe cambiare, in vista del mercato invernale. Lontano nel tempo, ma con strategie che devono già essere elaborate con precisione, per non farsi trovare impreparati. L’Inter darà fiducia a Chivu e al gruppo che ha costruito, ma riflette su come rendere più forte il gruppo. E la sensazione è che il tesoretto rimasto a disposizione, non essendosi concretizzato nemmeno uno dei grandi colpi che il club aveva in mente, possa essere utilizzato per un quinto attaccante da aggiungere a Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Bonny e Pio Esposito.

Inter-Lookman, ritorno di fiamma per il mercato invernale: l’esito del sondaggio di CM.IT

La redazione di Calciomercato.it, in merito, ha interpellato i suoi utenti con il consueto sondaggio giornaliero su ‘X’. Il nome nella mente di molti è quell’Ademola Lookman sfuggito ad agosto, nonostante un lungo inseguimento.

Per oltre la metà dei votanti del sondaggio (52,2%), l’Inter a gennaio dovrebbe tornare alla carica per Lookman, per completare il proprio reparto offensivo. Mentre gli altri nomi proposti non scaldano particolarmente la fantasia.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! L’#Inter ha ancora un tesoretto da spendere a gennaio per la quinta punta. Voi su chi puntereste? — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 4, 2025

Solo il 21,7% ritiene che l’investimento andrebbe effettuato per Malick Fofana. Mentre Chiesa e Berardi raccolgono appena il 13% delle preferenze.