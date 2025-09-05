Gattuso comincia con un pokerissimo: Retegui-show contro l’Estonia

L’Italia vince 5-0 a Bergamo alla prima del nuovo ct: brilla l’ex atalantino

Buona la prima da ct per Rino Gattuso, con l’Italia che supera l’Estonia nella terza gara del gruppo I per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo un primo tempo in cui gli azzurri faticano a trovare il gol, nella ripresa la situazione cambia e dopo la rete di Kean la gara diventa tutta in discesa.

Gli Azzurri partono subito aggressivi, con pressione alta portata subito dagli attaccanti, ma gli uomini di Gattuso non creano occasioni di particolare rilievo. Le chance più grosse arrivano nel finale di tempo, in particolare con una doppia occasione nel recupero: il sinistro di Dimarco viene respinto da Hein, che poi è molto bravo a deviare in angolo, con l’aiuto della traversa, il colpo di testa di Retegui.

E’ un’Italia vogliosa e un po’ frustrata anche quella che si presenta ad inizio ripresa. Tonali ha una buona occasione con un destro al volo, ma è centrale e parato in due tempi da Hein. Il portiere estone però non può nulla su colpo di testa di Kean, ben imbeccato da Retegui. Da lì è tutto in discesa. L’Italia gioca più sciolta e con voglia di trovare altri gol. Lo stesso Retegui firma con un destro preciso da fuori area il gol del 2-0. Il tris invece arriva con un colpo di testa di Raspadori su un bel cross di Politano.

Italia-Estonia 5-0: tabellino e classifica

Dopo il terzo gol, l’Italia rischia, ma Donnarumma evita il gol estone con una grande parata. Nel finale invece arrivano gli altri due gol, entrambi di testa.

Il primo ancora con Retegui, ben imbeccato da Cambiaso, il secondo con Bastoni, che mette in rete il bel suggerimento di Raspadori. Una vittoria larga e importante, quello che sostanzialmente serviva per la Nazionale. Da sottolineare la prova del tandem offensivo Kean-Retegui, generosi ed entrambi a segno. Ora lunedì la sfida contro Israele, che ha superato la Moldova, con l’obiettivo di agganciare il secondo posto.

Italia-Estonia 5-0

Marcatori: Kean 58′, Retegui 68′ e 89′, Raspadori 71′, Bastoni 92′.

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 12; Israele 9; Italia* 6; Estonia** 3; Moldova 0.

*una partita in meno

**una partita in più