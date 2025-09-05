Dopo Juric tocca a Chivu: l’esonero prende quota

La posizione e il futuro dei due tecnici già sotto esame, il dato che li mette a forte rischio

La stagione calcistica è appena iniziata, ma dopo le prime due giornate di campionato è già arrivata qualche indicazione iniziale. Suscettibile di cambiamenti, certo, ma comunque da considerare. E al ritorno dalla pausa, ci sarà già da verificare lo stato di forma di alcune squadre importanti.

In Italia, del resto, lo sappiamo bene, i risultati sono sempre il primo termometro di giudizio dal quale non si scappa. Ed ecco che dunque i primi passi falsi stanno già mettendo sotto i riflettori qualche allenatore. Difficile raccogliere l’eredità di Gasperini, all’Atalanta, per Juric, reduce da due pareggi con Pisa e Parma. Il croato paga lo scetticismo generale, le sue ultime esperienze non esaltanti e anche un precampionato non facile. Ma tra i tecnici sotto osservazione c’è anche Cristian Chivu, chiamato a far bene con l’Inter, ma già incappato nella prima sorprendente sconfitta stagionale, contro l’Udinese.

Allenatori delle big in Europa, Juric e Chivu i primi a saltare: le quote degli scommettitori

Il rischio esonero, per entrambi, è concreto. Almeno, questo è quanto ritengono gli scommettitori. I bookmakers indicano le quote per la cacciata dalla panchina entro la fine del girone d’andata.

La probabilità per l’addio di Juric è davvero elevata, bancata ad appena 1.75 volte la posta. Non se la passa assai meglio Chivu, con la sua quota scesa a 4.00. Tra le squadre che disputano le coppe europee, nel nostro campionato, il quadro si completa con Allegri, Gasperini e Tudor a 6.50, mentre possono dormire sonni assai più tranquilli Italiano, a quota 10, e Conte, a quota 15.