DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Estonia: le formazioni Ufficiali LIVE

L’Italia ospita l’Estonia a Bergamo in una gara valida per la quinta giornata del Gruppo I di qualificazioni europee ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa. Una sfida sulla carta a senso unico, ma che non va sottovalutata, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Da un lato gli Azzurri registrano il debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso, subentrato a Luciano Spalletti che ha guidato la Nazionale nelle prime due uscite. Proprio la sconfitta all’esordio contro la Norvegia, cui ha fatto seguito il successo sulla Moldova, ha complicato i piani. Occorre una vittoria, possibilmente con tanti gol di scarto, per blindare almeno il secondo posto. Lunedì si torna in campo contro Israele.

Dall’altro lato i Sinisargid di Jurgen Henn, invece, hanno collezionato finora due sconfitte contro Israele, una contro la Norvegia e un solo successo in trasferta in Moldavia. Con le chance di qualificarsi praticamente azzerate, il sogno è quello di centrare un risultato positivo per la prima volta nella loro storia contro l’Italia. L’ultimo precedente ufficiale risale a novembre del 2020, quando in amichevole l’allora squadra di Evani si impose per 4-0 con la doppietta di Grifo e i gol di Bernardeschi e Orsolini.

Italia-Estonia, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Italia ed Estonia live in tempo reale.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. All. Gattuso

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Sinyavskyi; Sappinen. All. Henn

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 12; Israele* 6, Italia** e Estonia 3; Moldova* 0.

*una partita in meno

**due partite in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Israele-Italia lunedì 8 settembre ore 20:45; Estonia-Andorra martedì 9 settembre ore 18.