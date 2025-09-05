Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calcioscommesse, maxi squalifica UFFICIALE: 12 giornate

Foto dell'autore

Nuovo caso scommesse, costa cara al calciatore la sua condotta scorretta: la giustizia sportiva lo inchioda, sanzione pesantissima che non si limita all’assenza dal terreno di gioco

Dal prossimo weekend in avanti, si tornerà a concentrarsi costantemente sui match calcistici in rapida successione, entrando finalmente nel vivo della nuova stagione. Al centro del dibattito torneranno le scelte degli allenatori e i risultati. Ma hanno un loro peso anche, come sappiamo, i verdetti della giustizia sportiva. E uno di questi fa piuttosto rumore, per l’entità della squalifica proposta. Ben 12 giornate di stop, per un calciatore coinvolto nel calcioscommesse.

Martelletto in tribunale
Calcioscommesse, maxi squalifica UFFICIALE: 12 giornate – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il verdetto riguarda un calciatore del campionato brasiliano. Parliamo di Bruno Henrique del Flamengo, che vede concludersi con una vera e propria stangata una vicenda di cui si era già parlato molto negli scorsi mesi. Mano pesantissima, da parte del Tribunale superiore di giustizia sportiva del paese verdeoro. L’accusa che lo ha colpito è quella di essersi fatto ammonire di proposito, indirizzando su tale evento i flussi di scommesse da parte dei propri familiari.

Dunque, 12 giornate di squalifica, ma non soltanto. La sanzione non si esaurisce qui, dato che l’esterno offensivo sarà obbligato al pagamento di una multa da 11 mila dollari. Questo dal punto di vista della giustizia sportiva, mentre per quanto concerne il versante della giustizia ordinaria, Bruno Henrique rischia dai due ai sei mesi di carcere. In tutto questo periodo, il giocatore, comunque, si è sempre dichiarato innocente e ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione avversa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie