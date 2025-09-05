Buona la prima per Gattuso: “Il nostro obiettivo è chiaro”

L’Italia vince e convince, ottimo esordio per il nuovo ct che nel dopo partita parla chiaro

Buona la prima per Gennaro Gattuso da ct dell’Italia. L’esordio da allenatore sulla panchina azzurra non poteva che essere migliore: a Bergamo l’Italia supera 5-0 l’Estonia e conquista tre punti fondamentali, una larga vittoria e tanta fiducia.

Il pubblico di Bergamo, nel finale, ha reso omaggio al nuovo ct, ma Gattuso, ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha minimizzato: “I complimenti maggiori vanno ai ragazzi e alla squadra. Nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto una buonissima partita. L’ambiente mi è piaciuto molto, la prima è andata e adesso pensiamo alla seconda che sarà difficile”.

Le due punte: “Tutta la squadra merita i complimenti, volevamo giocare nella metà campo avversaria, abbiamo giocato con due attaccanti e quando è così ti esponi a qualche rischio, ma era giusto provare a mettere una squadra offensiva contro una squadra che, con tutto il rispetto, penso abbia qualcosa meno di noi. I ragazzi sono stati bravi, non è scontato che vinci le partite se giochi in maniera offensiva”.

Obiettivo: “Devo ringraziare questo gruppo di lavoro, abbiamo un obiettivo per far tornare entusiasmo agli italiani e far felice la gente, sappiamo quanto ci tengono. A me piace una squadra che si sbatte e combatte, perché nel calcio si può sbagliare, ora riposiamo bene per la partita di lunedì”.