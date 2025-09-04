Da Ziyech a Tomiyasu: i 5 giocatori svincolati più preziosi a fine calciomercato

Il calciomercato si è concluso e non sono mancate le sorprese al termine della campagna acquisti estiva: scopri i 5 giocatori più preziosi rimasti senza contratto

La campagna acquisti estiva si è conclusa in gran parte del mondo. Sono pochissimi i campionati dove è ancora possibile acquistare (come in Turchia ndr) e sono invece tanti i giocatori rimasti senza un contratto agli inizi di settembre. Età che avanza, contrasti con il club, contratti mai rinnovati o condizioni fisiche difficili, sono solo alcune delle cause di svincolo.

Grazie all’aiuto di Transfermarkt, abbiamo voluto dedicare un focus ai 5 giocatori più preziosi svincolati dopo questa sessione estiva di calciomercato. Alcuni nomi stupiranno, sia per il loro passato, che per il tasso tecnico. Altri, invece, per età, risultando ancora giovani per pensare di rimanere senza squadra una stagione intera.

Hakim Ziyech: i tempi di gloria sono lontani

La nostra top 5, in ordine crescente di valore di mercato, inizia con un vecchio big che da qualche hanno ha lasciato l’Europa che conta. Hakim Ziyech ha vissuto anni d’oro all’Ajax, con la storica semifinale di Champions conquistata ai danni della Juventus ormai quasi 10 anni fa. Da allora sono cambiate tante cose e quel trasferimento al Chelsea per 40 milioni appare lontanissimo.

Era il 2020 eppure la sua avventura con i Blues non è andata come sperava. Vero, in bacheca ha conquistato una Champions League e un Mondiale per Club, oltre che una Supercoppa Europea, ma il suo apporto non è stato così devastante. Nonostante 107 presenze, ha realizzato appena 14 gol e 13 assist.

Nel 2023 il passaggio al Galatasaray, fino a gennaio scorso, quando è volato in Qatar, tempo di giocare 13 partite, segnare 1 gol e siglare 1 assist per poi svincolarsi a luglio. Viaggia ancora in orbita Roma. Il suo valore di mercato è di 4,5 milioni di euro.

Josh Dasilva: il centrocampista cerca una nuova casa

Giovanili dell’Arsenal, poi una vita nel Brentford, più precisamente dal 2018 al luglio di quest’anno. Josh Dasilva, centrocampista classe ’98 si ritrova ora senza una squadra. Nessuno ha puntato su di lui in estate, eppure ha esperienza in Inghilterra, avendo accumulato ben 157 presenze nel Brentford, con 22 gol e 12 assist.

Numeri non così negativi e un’età che è ancora dalla sua parte (Ziyech ha 32 anni, lui quasi 27 ndr). Il valore di mercato è di 5 milioni di euro e potrebbe far comodo a diverse società inglesi, anche in Championship. Il giocane inglese con passaporto angolano si augura di firmare presto un nuovo contratto che lo riporti a giocare dopo questi mesi estivi di inattività.

Sergio Reguilon: lo svincolo dopo l’Europa League

Uno dei nomi più altisonanti di questa lista, per via del suo passato a Madrid (Real e Atletico) e in Premier (tra Tottenham, United e Brentford). Non solo, ma anche per l’Europa League vinta solamente pochi mesi fa, seppur non da protagonista. Appena 6 presenze con gli Spurs nella scorsa stagione. L’ultimo infortunio risale a 2 anni fa, ma da allora si è perso.

La sua carriera ha avuto una brutta caduta, forse dettata da quella brutta pubalgia, forse dettata da un rendimento non più ad alti livelli. Il terzino è arrivato a valere anche circa 30 milioni di euro solo 4 anni fa, mentre ora è crollato a 6 milioni. Senza contratto e a quasi 29 anni, resta un giocatore utile per esperienza, per club che cercano un rincalzo da rivitalizzare.

Josh Brownhill: un veterano della Championship

Per molti non sarà un nome particolarmente altisonante, eppure con i suoi 14 milioni di euro di valore, si posiziona sul secondo gradino del nostro podio. Il centrocampista inglese conta un’esperienza pazzesca in Championship, con 231 presenze, 41 gol e 25 assist. Ha superato le 100 apparizioni anche in Premier League, ma oggi è senza squadra.

Ha fatto la storia del Burnley con 211 presenze, 32 gol e 23 assist e del Bristol City con 161 presenze 17 gol e 12 assist. Lo scorso anno è stato titolarissimo proprio nel Burnley, segnando addirittura 18 gol, ma alla soglia dei 30 anni si ritrova senza un club. Per uno come lui ci si aspettava una chiamata in estate da parte di altre società, ma fin qui non è ancora arrivata.

Takehiro Tomiyasu: l’infortunio devastante

Nell’agosto del 2021, il Bologna vendeva il difensore giapponese all’Arsenal per poco meno di 20 milioni di euro. A distanza di 4 anni, purtroppo, Tomiyasu si ritrova senza una squadra. Tutto per colpa di un maledetto infortunio, che gli ha condizionato la carriera.

A dire il vero, ben più di uno. Dal suo approdo all’Arsenal, infatti, ha saltato 101 partite tra club e nazionale, un numero impressionante. Prima un infortunio al polpaccio che lo ha martoriato tra il 2022 e il 2024, poi il problema al ginocchio a fine 2024, con conseguente operazione ai inizio 2025.

Da 361 giorni Tomiyasu è fermo, a breve toccherà un anno di inattività. Una condanna, che ha portato l’Arsenal a svincolarlo. A quasi 27 anni, il giapponese ha ancora un valore di 18 milioni di euro, risultando il calciatore svincolato più costoso, ma la sua carriera è quasi del tutto compromessa. Si attende il rientro per conoscere in quali condizioni sarà e si aspetterà un club che torni a credere in lui, nella speranza che la sfortuna lo lasci per un po’.