Vlahovic in Turchia, l’annuncio in diretta: “Lo ha comunicato alla Juve”

I club turchi possono fare acquisti e cessioni fino al 12 settembre

Il calciomercato si è chiuso il 1° settembre, perlomeno nei principali Paesi europei. In Turchia, per esempio, la sessione estiva chiuderà i battenti fra otto giorni, precisamente il 12 settembre. I club turchi, quindi, hanno ancora un po’ di tempo per rinforzare le proprie rose. E per rinforzarle anche con qualche calciatore importante della nostra Serie A. In tal senso si (ri)parla tanto di Hakan Calhanoglu, ma nelle ultime ore è emerso con forza pure il nome di Dusan Vlahovic.

Stando a ‘TopCalcio24’, che cita fonti turche, sul numero 9 della Juventus è piombato nientemeno che il Galatasaray. A quanto pare la squadra allenata dall’ex Inter Buruk Okan, che in attacco può già contare su Mauro Icardi e un certo Victor Osimhen pagato 75 milioni di euro, è alla ricerca di un altro grande bomber. E il mirino sarebbe puntato proprio sul serbo, sempre in scadenza di contratto a giugno 2026.

Da capire quale potrebbe essere l’eventuale offerta del Galatasaray per il cartellino dell’ex Fiorentina. Comolli e soci erano apertissimi alla cessione del classe 2000, così da liberarsi del suo pesante ingaggio (12 milioni netti) ed evitare una minusvalenza. Abbiamo usato l’imperfetto perché, se la Juve lo vendesse, poi non potrebbe rimpiazzarlo essendosi chiuso il mercato in entrata. Ecco perché ora potrebbe dire no alla partenza dell’attaccante di Belgrado.

Prima ancora che i bianconeri, comunque, il Galatasaray dovrebbe convincere Vlahovic a trasferirsi a Istanbul. E come ha confermato Franco Ordine durante la trasmissione, il 25enne non è affatto intenzionato a lasciare Torino: “Lui ha comunicato alla Juve che non si muove in questa sessione”.

Vlahovic vuole restare nel calcio che conta

In buona sostanza Vlahovic punta ad andare in scadenza, così da potersi scegliere con calma la nuova squadra e con l’intento di strappare un ingaggio (bonus alla firma e commissioni annesse) significativo in un top club europeo tra Spagna e Inghilterra.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Vlahovic ha già rifiutato il trasloco in Turchia, seppur al Fenerbahce allora ancora guidato da José Mourinho. Il serbo ha detto anche all’Arabia, a conferma del fatto che vuole rimanere nel calcio che conta.