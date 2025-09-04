Vlahovic gratis all’Inter: “Ha già detto sì a Marotta”

Il serbo è rimasto alla Juve in estate e non ha intenzione di rinnovare spalmando l’ingaggio: spunta una clamorosa telefonata

La Juventus ha chiuso il mercato con due colpi ad effetto per l’attacco, Lois Openda e Edon Zhegrova. Che hanno preso il posto di Nico Gonzalez e, idealmente, di Kolo Muani che alla fine è volato al Tottenham. Per il francese non si è trovato l’accordo dopo un lunghissimo tira e molla con il PSG, un’offerta alzata dai bianconeri e il gioco a nascondino dei francesi. Così Comolli ha virato definitivamente sul belga, che con David e Vlahovic forma compone una batteria di punte niente male.

Il serbo è stato il giocatore che più di tutti a bloccato determinate manovre della Juventus, nonostante le avances del Milan che non si sono poi concretizzate. Un nome a dir poco controverso, che però intanto nelle prime due giornate di campionato ha messo a segno già due gol. Il suo apporto, in ogni caso, potrà darlo e considerando le opzioni a disposizione di Tudor, può essere solo un valore aggiunto. Nella speranza che magari a gennaio si rifaccia avanti qualcuno per prenderlo subito e permettere ai bianconeri di risparmiare almeno metà dell’ingaggio monstre di questo suo ultimo anno di contratto.

Ma proprio per questo motivo sarà ancora più complicato, visto che la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero ingolosisce e non poco diversi club. E tra queste c’è anche un’opzione che avrebbe del clamoroso. A spiegare la situazione Vlahovic è stata la giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle sul proprio canale Yutube: “Alla fine ha fatto quello che voleva, punta ad andarsene a giugno a scadenza”.

Juve, Della Valle: “Vlahovic, contatti con l’Inter a zero”

“A gennaio sarà libero di firmare con chiunque, ma la Juventus proverà ancora una volta di spingerlo all’uscita per risparmiare la metà dell’ingaggio visto che pesa almeno 20 milioni a bilancio. Vlahovic è determinato a non andarsene via nemmeno a gennaio, non ha intenzione di prolungare e spalmare l’ingaggio”.

E qui parte lo scenario suggestivo disegnato da Fabiana Della Valle: “Vlahovic vuole strappare un ingaggio da 10 millioni in estate e il suo obiettivo è la Premier. Da quanto mi risulta, ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, ma anche con l’Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto. Marotta si è mosso per cercare di sondare il terreno. Mi sembra che l’Inter abbia meno problemi rispetto al Milan a concedere stipendi alti. Tenendo contro che il prossimo anno potrebbe decidere di vendere Thuram o potrebbe partire Lautaro. Una telefonata l’ha fatta e ha incassato il gradimento del giocatore che si è detto disponibile a trattare, rimandando però il discorso a giugno”. Un addio potrebbe materializzarsi in anticipo solamente nel caso in cui non dovesse giocare e perdesse la nazionale nell’anno del Mondiale.