Stop di un mese UFFICIALE: out in Champions contro i bianconeri

Infortunio e quattro settimane di stop, il verdetto è ufficiale: salta la prima sfida di Champions League

La stagione è appena cominciata, ma come sempre ogni inizio di settembre significa prima pausa per le nazionali, con stop per tutti i campionati.

Un momento che i club poco apprezzano, con tifosi e addetti ai lavori che si augurano che i giocatori impegnati con le proprie nazionali tornino a disposizione senza infortuni. Un infortunio però lo ha invece rimediato Alejandro Balde. Il terzino sinistro del Barcellona ha riportato un lieve infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra durante l’allenamento. Una brutta notizia per Hansi Flick e il club catalano, che non potrà fare a meno del giocatore di origini della Guinea Bissau per il prossimo mese.

UFFICIALE Barcellona, Flick perde Balde: out un mese

Lo stesso Barcellona ha ufficialmente comunicato l’infortunio del terzino:

“Il difensore Alejandro Balde ha subito un lieve infortunio al bicipite femorale sinistro durante l’allenamento odierno. La sua disponibilità dipenderà dai suoi progressi”.

Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea però come lo stop previsto sia almeno di 3-4 settimane. Un’assenza che obbligherà il giocatore a saltare il rientro in campionato contro il Valencia, in programma domenica 14 settembre, ma soprattutto l’esordio in Champions League: giovedì18 settembre i catalani sfideranno il Newcastle allo stadio St James’ Park. La speranza per Flick e lo staff medico è che il calciatore torni a disposizione per il match di campionato contro la Real Sociedad, in programma domenica 28 settembre oppure per la supersfida contro il Paris Saint-Germain di mercoledì 1 ottobre, valida per la seconda giornata della fase campionato della Champions League.