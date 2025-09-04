Stadio chiuso e niente allenamento: partita a rischio rinvio

Al club è stata già inflitta una pesante penalizzazione

Non bastava la maxi penalizzazione. This is football, perlomeno in Italia. Adesso il club fresco di sanzione, nonché nel pieno di una crisi economica che forse solo il cambio di proprietà – a quanto pare imminente – potrebbe risolvere, rischia anche di non poter scendere in campo nella prossima giornata di campionato.

Come sta la Serie C? Malissimo, e siamo buoni, con il Rimini che sta anche peggio. Stando alla testata locale ‘newsrimini.it’, infatti, stamane nessun rappresentante del club romagnolo si è presentato alla riunione in programma col GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza in merito alla questione stadio.

Parliamo del ‘Romeo Neri’ (oltre 9mila posti), destinato a rimanere chiuso dato che il Comune non ha ancora ricevuto dalla società stessa alcuni pagamenti arretrati. La squadra di mister Braglia sarà quindi costretta a saltare la seduta di allenamento congiunta col Tropical Coriano, formazione militante in Serie D, fissata nel pomeriggio di oggi. Non solo, allo stato attuale è pure rischio rinvio il match contro la Ternana calendarizzato a domenica sera e valevole per la terza giornata del Girone B di Serie C.

Rimini penalizzato di 11 punti

Il Rimini occupa l’ultimissimo posto, con un pesantissimo -10: nelle prime due giornate aveva ottenuto appena 1 punto e a questo sono stati sottratti 11 punti come penalizzazione “per una serie di violazioni di natura amministrativa – come recita il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale – La società – aggiunge lo stesso nella giornata di ieri – era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..”.