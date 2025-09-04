Milinkovic-Savic torna in Serie A: c’è già la data

Milinkovic-Savic può tornare in Serie A: c’è già la data per l’ex Lazio. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Dagli svincolati ai rinnovi in ballo, fino ai calciatori in scadenza a giugno 2026: per le dirigenze dei club il calciomercato non si ferma mai.

Tra i nomi da monitorare in vista delle prossime sessioni c’è anche quello di Sergej Milinkovic-Savic. L’ex Lazio, attualmente in forza all’Al-Hilal, è in scadenza di contratto a giugno 2026 e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club saudita. Già negli scorsi mesi si era parlato di un suo possibile ritorno in Serie A, smentito però dall’agente: “Le voci non sono vere. Sergej è estremamente felice all’Al-Hilal, della vita a Riyad, e lo stesso vale per la sua famiglia. Il nostro futuro è assolutamente legato al club”.

“Sergej è estremamente soddisfatto dell’atteggiamento della società e dei tifosi nei suoi confronti. Il presidente e il direttore sono estremamente corretti, i giocatori hanno condizioni fantastiche di vita, possono concentrarsi solo sul calcio”. Dichiarazioni piuttosto nette, anche se per il momento il rinnovo con l’Al-Hilal continua a non arrivare.

Calciomercato, grandi ritorni in Serie A: scelto Milinkovic-Savic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale big in scadenza vorrebbero rivedere in Serie A.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨Quale di questi big in scadenza vorreste rivedere in #SerieA?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 3, 2025

Il secondo grande ex Serie A più votato è stato Antonio Rudiger, con il 24,3% delle preferenze, seguito da Mauro Icardi (22,9%). Il più votato, però, è stato proprio Sergej Milinkovic-Savic con il 40%. I tifosi sognano il ritorno nel campionato italiano del forte centrocampista serbo. Infine, il meno votato del sondaggio è stato Franck Kessie con il 12,9% delle preferenze.