La Roma vince in amichevole: tripletta del baby Paratici, il ritorno di Pellegrini e il cenno tra Gasp e Massara – Calciomercato.it

La Roma vince in amichevole: tripletta del baby Paratici, il ritorno di Pellegrini e il cenno tra Gasp e Massara

La Roma si tiene in allenamento in questa pausa per le nazionali. A Trigoria i giallorossi di Gasperini hanno ospitato il Roma City, formazione di Eccellenza: il risultato finale è stato di 8-0 per i padroni di casa con qualche indicazione interessante. A partire dalla tripletta di Lorenzo Paratici, classe 2008 (figlio di Fabio) arrivato tre giorni fa dalla Sampdoria in prestito.

Applausi e incoraggiamenti, compresi quelli di Dybala e Soulé, anche nel postpartita per la giovane punta. Un match che ha segnato il ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini, uscito poco dopo l’ora di gioco: il numero 7 prima di rientrare in panchina ha avuto un confronto con Gasperini che gli ha spiegato alcune cose di campo. Un buon inizio per Pellegrini, poi nella ripresa un calo anche abbastanza naturale. Un po’ affaticato anche Ghilardi mentre Hermoso da centrale non ha impressionato, perdendo due brutti palloni da ultimo uomo.

Rumors dalla Turchia, ma Pellegrini è destinato a restare

In difesa ha giocato da braccetto Angelino, con Soulé ed El Shaarawy esterni. Nel postgara da segnalare anche un altro breve colloquio tra Pellegrini e il ds Ricky Massara, che ha assistito a tutta la partita. Al momento, nonostante le voci sulla Turchia, il numero 7 è destinato a restare a Trigoria.

Stretta di mano tra Gasperini e Massara

Significativa anche la stretta di mano tra lo stesso Gasperini e Massara dopo le voci sulle tensioni post-mercato. Il programma della Roma ad ora prevede allenamento fino a sabato e domenica un giorno di riposo.

