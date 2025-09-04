La decisione UFFICIALE che fa rumore: è stato escluso dalla Lista Serie A

Nella seconda giornata di campionato aveva segnato un gol decisivo

Fa rumore e discutere molto la decisione di escludere dalla Lista Serie A l’attaccante che nella seconda giornata di campionato, quella andata in scena nello scorso weekend, ha segnato un gol decisivo regalando 3 punti pesanti alla sua squadra.

Come funziona la Lista Serie A

La Lista Serie A può contenere un massimo di 25 calciatori, di cui:

4 cresciuti nel proprio vivaio;

4 in quello di un’altra squadra italiana.

Da regolamento va presentata entro le ore 12 del giorno antecedente la prima giornata, che però si è disputata a calciomercato aperto. Così la Lega ha dato la possibilità ai club di consegnarne una nuova dopo la chiusura della sessione estiva e prima della terza giornata, di scena tra sabato 13 e lunedì 15 settembre.

La Cremonese esclude De Luca

Proprio il mercato ha inciso sulla esclusione di Manuel De Luca dalla Lista Serie A della Cremonese. Negli ultimissimi giorni, per non dire ore il club lombardo si è rinforzato molto in attacco: è arrivato Sarmiento (esterno ecuadoregno dal Brighton), ma soprattutto due centravanti come Moumbagna (camerunese preso in prestito dal Marsiglia) e Jamie Vardy, il colpo estivo dei grigiorossi. L’inglese è arrivato a zero dato che era svincolato.

Autore della rete allo scadere che ha permesso alla formazione di Nicola di battere il Sassuolo e fare punteggio pieno nei primi 180′ della stagione, De Luca era con la valigia in mano destinazione Genova, sponda Sampdoria, ma alla fine ha detto no e l’affare è definitivamente saltato. Ora lui, Okereke, Sernicola e Valoti, ovvero gli altri non inseriti in lista, sono di fatto fuori rosa.

Slot extra

A meno di una partenza verso uno dei Paesi che hanno ancora il mercato aperto, dalla Turchia al Belgio passando per l’Arabia, De Luca e compagni potrebbero tornare a giocare soltanto a gennaio. A meno che la Cremonese non decida di sfruttare il famoso slot extra: una sola volta in stagione, infatti, ogni club ha la possibilità di cambiare due calciatori, inserendone altrettanti tra quelli precedentemente esclusi. Solitamente tale slot viene utilizzato per sostituire un calciatore che si è infortunato, rimpiazzandolo con un compagno integro.