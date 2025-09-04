Juventus, non c’è pace per Koopmeiners: esclusione UFFICIALE

Tempi duri per il centrocampista olandese, fuori dai titolari di Tudor nelle prime due partite di campionato. Decisione forte in merito all’ex Atalanta

Riserva nella Juventus ed escluso anche nell’Olanda. Niente svolta, almeno per il momento, per Teun Koopmeiners, che deve incassare un altro duro colpo dopo le panchine in bianconero.

L’ex Atalanta, che nelle prime due partite di campionato contro Parma e Genoa è sceso in campo sempre nella ripresa al posto di Locatelli, è stato infatti tagliato dalla lista dei convocati della nazionale olandese in vista della sfida di questa sera (valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026) contro la Polonia.

Koopmeiners non fa parte dei giocatori a disposizione di Koeman per la gara di Rotterdam, con la decisione del Ct dell’Olanda che farà certamente discutere. Lo juventino non figura nell’elenco dei 23 convocati e finirà in tribuna al pari dell’esordiente Steijn.

Juventus, nuova esclusione per Koopmeiners: fuori dai convocati dell’Olanda

Prosegue così il momento no di Koopmeiners, che fatica a ritagliarsi uno spazio importante alla Juve dopo una stagione – la prima a Torino – molto deludente con la maglia bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ ha voluto dare un’altra opportunità all’olandese confermandolo in rosa dopo il mercato estivo, con l’ex Atalanta però che nelle prime due gare ufficiali della stagione è sempre partito dalla panchina. Il tecnico Tudor infatti sta puntando sulla coppia Locatelli-Thuram a centrocampo e Koopmeiners finora è subentrato solo nel secondo tempo rilevando il capitano bianconero. ‘Koop’ sperava così in un rilancio con l’Olanda, ma anche in nazionale è arrivata la doccia fredda con l’esclusione dalla lista di Koeman per il match odierno contro Polonia.

Koopmeiners adesso cercherà di farsi trovare pronto per la successiva partita in casa della Lituania se verrà reinserito tra i convocati del Ct orange, oltre a scalare le gerarchie di Tudor anche alla Juventus al ritorno a Torino dopo la parentesi con la selezione olandese.