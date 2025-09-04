Inter, Juve e Milan: da Insigne a Ziyech, arrivano gli svincolati

Il mercato degli svincolati diventa di grande importanza in questo momento, a mercato chiuso: ecco i nomi in orbita Serie A

Alle 20:00 del 1 settembre il calciomercato estivo ha ufficialmente chiuso le porte. Adesso, però, il tema caldo è quello degli svincolati, le occasioni a zero per chi non è riuscito a completare a dovere la rosa e potrebbe dunque pescare dalla lunga lista dei calciatori senza contratto.

Ne abbiamo parlato come di consueto a ‘Ti Amo Calciomercato‘, sul canale Youtube di Calciomercato.it, dove sono venuti a galla i nomi più interessanti, quelli che effettivamente tra le file delle big di Serie A potrebbero da subito fare la differenza e risultare degli affari imperdibili. Lorenzo Polimanti e Maurizio Russo, in studio, hanno analizzato i profili più intriganti e che da qui ai prossimi giorni potrebbero tramutarsi in piste concrete per la Serie A.

Dall’Inter, alla ricerca di un fantasista tra le linee che possa completare il reparto avanzato nerazzurro fino a Juventus e Milan che pure qualcosa lo hanno lasciato per strada nelle ultime ore della sessione estiva di mercato. Le sorprese, dunque, non sembrano mancare: questo è il momento di riflettere prima di un eventuale colpo di scena a parametro zero.

Svincolati, riecco Insigne: sorpresa Milan in attacco

Da qui a poche settimane molte novità potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati, visto il lungo elenco di big disponibili – ad oggi – a firmare a zero. E nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sono venuti a galla diversi spunti intriganti per Inter, Juve, Milan e non solo.

“Ziyech fu vicino alla Serie A ai tempi di Monchi che poi prese Pastore alla Roma, l’ho messo in chiave Inter perché da tempo sono alla ricerca di un attaccante che sappia dribblare e con caratteristiche diverse da quelle in rosa. Marocchino ma con passaporto olandese, non andrebbe nemmeno a prendere un posto da extracomunitario”. Vista la deludente esperienza al Galatasaray il classe ’93 ha salutato l’Al-Duhail dopo appena sei mesi e, oggi, è in cerca di squadra. Viene poi proposta un’idea alternativa ma difficile, come Rafinha, 32enne brasiliano che la maglia nerazzurra l’ha vestita per appena sei mesi nella stagione 2017/18. Per il Milan occhio all’attacco, oltre a Ben Yedder alla pazzesca suggestione Diego Costa.

E mentre Leo Dubois potrebbe tramutarsi per la Juve in qualcosa di più di una suggestione, ci si chiede, poi, cosa potrebbe mancare al Napoli, regina del mercato? “Forse un vice Anguissa, un centrocampista con doti difensive come Oxlade-Chamberlain“. Viene poi a galla anche il nome del 35enne polacco Grzegorz Krychowiak, già accostato alla Serie A. Ma anche l’ex Real Sociedad Llaramendi. Fari puntati poi su Lorenzo Insigne, dopo l’avventura al Toronto durata tre anni: per l’ex capitano del Napoli un’ipotesi potenzialmente clamorosa. La Roma, che ha cercato un attaccante con quelle caratteristiche, anche se non è l’unica opzione. Nell’immediato c’è il Parma mentre a gennaio quando il mercato della Lazio si sbloccherà, potrebbe riabbracciare Maurizio Sarri.