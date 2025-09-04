Inter, ecco la quinta punta: Marotta spende il tesoretto e beffa Conte

L’Inter già guarda al mercato invernale: possibile rinforzo nel reparto offensivo per la formazione di Chivu

Si è chiuso con Akanji l’ultimo mercato estivo dell’Inter, che nelle ultime ore prima del gong ha prelevato dal Manchester City il nazionale svizzero.

Operazione in prestito con diritto di riscatto legato alla conquista dello scudetto (oltre al 50% di gare giocate) per l’ex Borussia Dortmund, sbarcato a Milano anche per la partenza direzione Marsiglia di Pavard. Il francese aveva perso centralità nello scacchiere nerazzurro ed è stato rimpiazzato così da Akanji nel reparto arretrato di Chivu.

L’elvetico si aggiunge quindi a Luis Henrique, Bonny, Sucic e Diouf – oltre al ritorno alla casa madre di Pio Esposito – nella lista degli acquisti dell’ultima estate da parte della dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, budget da 25 milioni: c’è Fofana nella lista di Marotta

Alla fine quindi non è arrivato il colpo tra trequarti e attacco in grado di sparigliare le carte, considerando le resistenze dell’Atalanta per Ademola Lookman. Il nigeriano era il grande obiettivo in avanti per completare il reparto e consegnare a Chivu un profilo in grado di dare maggiore imprevedibilità alla manovra nerazzurra.

La lunga telenovela si è chiusa però con la permanenza a Bergamo di Lookman e con l’Inter che ha preferito non toccare ulteriormente il settore offensivo del campo. Nelle casse di Oaktree è rimasto così un tesoretto intorno ai 25 milioni di euro, che potrebbe essere investito a gennaio da Marotta e Ausilio per rinforzare l’attacco con un giocatore diverso a livello di caratteristiche. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ nel mirino dell’Inter in caso di intervento sul mercato nella finestra invernale ci sarebbe Malick Fofana, talentuoso 20enne in forza al Lione.

Anche in questo caso ci sarà da trovare la quadra per il prezzo del baby belga, sotto contratto fino al 2028 e con una valutazione superiore ai 30 milioni da parte del sodalizio transalpino. Fofana in Serie A nell’ultimo mercato estivo era stato sondato anche dal Napoli.