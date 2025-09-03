Atalanta
UFFICIALE un altro esonero: l’allenatore lo viene a sapere dalla stampa

È ufficiale un altro esonero, sorpresa su modalità e tempistiche: cos’è successo dopo la decisione della società

Dopo Mourinho e ten Hag, i primi due esoneri “pesanti” della nuova stagione, è arrivato un altro ribaltone ufficiale durante la sosta Nazionali.

UFFICIALE un altro esonero in panchina

Renato Paiva non è più l’allenatore del Fortaleza. Il club brasiliano ha annunciato l’esonero del tecnico, reduce con la sua squadra da ben quattro sconfitte consecutive in campionato. Il Fortaleza è attualmente in zona retrocessione, al penultimo posto, con solo 15 punti raccolti in 21 giornate.

“Il Fortaleza Esporte Clube comunica la separazione dall’allenatore Renato Paiva come guida tecnica della squadra. – ha annunciato la società – Anche gli assistenti Ricardo Dionísio e Miguel Santos e l’allenatore dei portieri Rui Tavares lasciano il Club. Leão do Pici ringrazia per il servizio offerto e augura successo all’allenatore e alla sua squadra”. Dal Brasile è spuntato anche un retroscena sull’esonero.

Fortaleza, ufficiale l’esonero di Renato Paiva: cos’è successo

Secondo quanto riportato da ‘ge.globo.com’, Renato Paiva avrebbe appreso tramite la stampa del suo esonero, ancor prima di essere informato ufficialmente dal club.

La notizia ha sorpreso il portoghese, che non immaginava di essere esonerato dopo solo dieci partite alla guida della squadra. Questo, invece, il comunicato diffuso dalla società attraverso i propri canali social. È ufficialmente saltata un’altra panchina.

