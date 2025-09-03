Non solo Arabia e Turchia, 18 mercati ancora aperti: ecco fino a quando

I club di Serie A possono ancora fare operazioni in uscita all’estero. Si attendono offerte da squadre turche e saudite, ma c’è altro

Lunedì scorso si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato in Italia e negli altri top campionati in Europa. Questo vuol dire che, in entrata, le società di Serie A potranno pescare rinforzi soltanto tra gli svincolati. Chi avesse voglia di ‘liberarsi’ di qualche giocatore in esubero, invece, potrà ancora rivolgersi ai mercati che restano aperti.

In tanti in queste ore stanno facendo riferimento all’Arabia Saudita e alla Turchia, dove le contrattazioni andranno avanti ancora per – rispettivamente – otto e nove giorni. Ma ci sono anche altri Paesi dove non è ancora suonato il gong di chiusura del mercato. Oggi tocca a Norvegia e Brasile, nel week end tocca a Croazia e Polonia. In Europa gli ultimi colpi si potranno fare in Bulgaria, mentre nel resto del mondo attenzione agli Emirati Arabi, dove c’è tempo fino ad inizio ottobre. Ecco la lista completa:

Austria: venerdì 5 settembre

Croazia: sabato 6 settembre

Ucraina: sabato 6 settembre

Slovacchia: domenica 7 settembre

Polonia: lunedì 8 settembre

Belgio: lunedì 8 settembre

Repubblica Ceca: martedì 9 settembre

Romania: martedì 9 settembre

Svizzera: martedì 9 settembre

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Bulgaria: sabato 13 settembre

Messico: sabato 13 settembre

Qatar: martedì 16 settembre

Israele: lunedì 22 settembre

Emirati Arabi Uniti: giovedì 2 ottobre