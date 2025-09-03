Non solo Arabia e Turchia, 18 mercati ancora aperti: ecco fino a quando

I club di Serie A possono ancora fare operazioni in uscita all’estero. Si attendono offerte da squadre turche e saudite, ma c’è altro
Lunedì scorso si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato in Italia e negli altri top campionati in Europa. Questo vuol dire che, in entrata, le società di Serie A potranno pescare rinforzi soltanto tra gli svincolati. Chi avesse voglia di ‘liberarsi’ di qualche giocatore in esubero, invece, potrà ancora rivolgersi ai mercati che restano aperti.
In tanti in queste ore stanno facendo riferimento all’Arabia Saudita e alla Turchia, dove le contrattazioni andranno avanti ancora per – rispettivamente – otto e nove giorni. Ma ci sono anche altri Paesi dove non è ancora suonato il gong di chiusura del mercato. Oggi tocca a Norvegia e Brasile, nel week end tocca a Croazia e Polonia. In Europa gli ultimi colpi si potranno fare in Bulgaria, mentre nel resto del mondo attenzione agli Emirati Arabi, dove c’è tempo fino ad inizio ottobre. Ecco la lista completa:
Austria: venerdì 5 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Ucraina: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Belgio: lunedì 8 settembre
Repubblica Ceca: martedì 9 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Bulgaria: sabato 13 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
Israele: lunedì 22 settembre
Emirati Arabi Uniti: giovedì 2 ottobre