Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo Arabia e Turchia, 18 mercati ancora aperti: ecco fino a quando

Foto dell'autore

I club di Serie A possono ancora fare operazioni in uscita all’estero. Si attendono offerte da squadre turche e saudite, ma c’è altro

Lunedì scorso si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato in Italia e negli altri top campionati in Europa. Questo vuol dire che, in entrata, le società di Serie A potranno pescare rinforzi soltanto tra gli svincolati. Chi avesse voglia di ‘liberarsi’ di qualche giocatore in esubero, invece, potrà ancora rivolgersi ai mercati che restano aperti.

Calciomercato, la lista dei Paesi dove la sessione estiva è ancora aperta
Chiusura sessione estiva Calciomercato 2025-2026 (foto Master Group Sport)

In tanti in queste ore stanno facendo riferimento all’Arabia Saudita e alla Turchia, dove le contrattazioni andranno avanti ancora per – rispettivamente – otto e nove giorni. Ma ci sono anche altri Paesi dove non è ancora suonato il gong di chiusura del mercato. Oggi tocca a Norvegia e Brasile, nel week end tocca a Croazia e Polonia. In Europa gli ultimi colpi si potranno fare in Bulgaria, mentre nel resto del mondo attenzione agli Emirati Arabi, dove c’è tempo fino ad inizio ottobre. Ecco la lista completa:

Austria: venerdì 5 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Ucraina: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Belgio: lunedì 8 settembre
Repubblica Ceca: martedì 9 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Bulgaria: sabato 13 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
Israele: lunedì 22 settembre
Emirati Arabi Uniti: giovedì 2 ottobre

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie