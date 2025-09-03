Inter, tutto confermato: maxi offerta ai Friedkin ma non per Kone

Sorpresa di mercato legata al club nerazzurro: no alla proposta a più di 40 milioni di euro

Il mercato è ufficialmente concluso, ma si sa, in realtà il calciomercato non termina mai. I club sono sempre in cerca di nuovi innesti e sono sempre pronti ad intavolare nuove trattative.

E in ottica trattative, in casa Inter ecco emergere un retroscena delle ultime ore di mercato, proveniente dall’Inghilterra. Il club nerazzurro, proprio in Inghilterra, ha trovato il nuovo innesto per la propria difesa. Manuel Akanji, corteggiato a lungo dal Milan, si è alla fine unito ai nerazzurri per rafforzare la retroguardia di Cristian Chivu, prendendo sostanzialmente il posto di Benjamin Pavard, ceduto all’Olympique Marsiglia. Ma dalla Premier League sarebbe potuto arrivare un altro innesto.

Retroscena Inter, offerta per Ndiaye: no dell’Everton

Stando infatti a quanto riferito da ‘The Athletic’, e confermato a Calciomercato.it da fonti vicine al calciatore, il club nerazzurro aveva infatti formulato una proposta molto importante per Iliman Ndiaye, ala/seconda punta dell’Everton, nato in Francia, ma nazionale senegalese.

Ndiaye, uno dei migliori giocatori dell’Everton nella scorsa stagione, era stato individuato dall’Inter come quel giocatore adatto a rafforzare l’attacco. Un calciatore abile nell’uno contro uno, con un ottimo feeling con il gol. Sostanzialmente il perfetto sostituto di Ademola Lookman, quel grande obiettivo del mercato nerazzurro che non è però riuscito ad approdare a Milano nonostante una lunga telenovela.

Il club di Oaktree ha offerto 46 milioni di euro per il franco-senegalese. Un’offerta che è stata però rifiutata dall’Everton dei Friedkin (gli stessi proprietari della Roma, con i quali ci sono stati dei colloqui per Kone), il quale non ha voluto privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti. Ndiaye era stato acquistato nell’estate 2024 dall’Olympique Marsiglia per 18 milioni di euro e una cessione ad oltre 40 milioni avrebbe garantito un’importante plusvalenza nelle casse dei ‘Toffees’. Vedremo se in futuro, magari a gennaio, l’Inter proverà a fare un nuovo tentativo per il classe 2000.