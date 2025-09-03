Atalanta
Il campionato è già falsato: UFFICIALE, 11 punti di penalizzazione

“Violazioni di natura amministrativa”: il club è stato sanzionato anche con una multa

Penalizzazione di ben 11 punti ufficializzata dal Tribunale Federale Nazionale. Il campionato è appena cominciato, ma è già stato falsato da questa pesantissima sanzione. Che per l’appunto, come precisa lo scarno comunicato, sarà “da scontare nella corrente stagione sportiva”.

Il campionato è già falsato: UFFICIALE, 11 punti di penalizzazione

Il calcio italiano non cambierà mai. È un po’ lo specchio del Paese, governato sempre dagli stessi. Quindi, cosa aspettarsi di diverso? Un poltronificio che sta facendo sprofondare un intero settore, anzi una delle industrie più importanti dello stivale. Tornando a bomba: i campionati sono iniziati or ora, eppure ecco già la prima penalizzazione.

11 punti, tantissimi, sono stati tolti al Rimini che già non aveva cominciato benissimo la stagione: un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate nel campionato di Serie C – Girone B, lo stesso in cui milita la Juve Next Gen che invece di punti ne ha conquistati 4.

Il Rimini, vincitore della scorsa Coppa Italia di Serie C e che lo scorso 3 agosto ha ufficialmente cambiato proprietà, ora è ultimissimo in classifica con un -10, in virtù del solo punto ottenuto nei primi 180′ e della penalità ricevuta dal Tribunale Federale. Il club romagnolo ha subito tale condanna, oltre a una multa di 5mila euro, “per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società – sottolinea il comunicato ufficiale – era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..”.

