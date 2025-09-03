Giocatore fuori rosa, tolta la fascia di capitano: la nota UFFICIALE

Caos in squadra dopo i recenti avvenimenti, la società usa il pugno duro nei confronti del suo volto più rappresentativo: sta accadendo di tutto

Les jeux sont faits, ora è il momento di lasciarsi alle spalle i tormentoni di mercato e concentrarsi su ciò che si ha a disposizione in rosa. Il dado è tratto, si parte tuffandosi a rotta di collo in una stagione calcistica che sarà intensissima e molto incerta. Ma per diversi club, le incognite persistono.

Non per tutti, il mercato è stato soddisfacente, con obiettivi in entrata che non sono stati raggiunti e uscite che non si sono concretizzate. Dunque, andranno creati o ritrovati particolari equilibri, all’interno dello spogliatoio. Con alcune squadre per le quali la situazione però, da questo punto di vista, sembra piuttosto arroventata. Un club importante ha di fatto destituito il proprio capitano e lo ha fatto in maniera ufficiale.

Mallorca, Dani Rodriguez paga caro lo sfogo dopo il Real Madrid: la sospensione è clamorosa

Fa discutere quanto sta accadendo a Mallorca, dove Dani Rodriguez è stato messo fuori rosa e privato della fascia. Il giocatore paga quanto avvenuto dopo la gara con il Real Madrid.

In quell’occasione, Rodriguez si era sfogato sui social lamentando di non aver giocato contro i ‘Blancos’ e lasciando intendere la sua profonda delusione per la decisione dell’allenatore Arrasate di aver mandato in campo Jan Virgili, nuovo acquisto, con un solo allenamento fatto. Secondo Rodriguez, si era trattato di una pesante mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Il Mallorca ha risposto con un comunicato ufficiale in cui ha usato la mano pesante: il giocatore è finito fuori rosa, con sospensione dello stipendio e ritiro immediato della fascia di capitano. Una vicenda che potrebbe avere ulteriori ripercussioni.