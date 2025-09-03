Esonero dopo la terza giornata: Palladino il nuovo allenatore

Il tecnico ex Fiorentina potrebbe decidere di ritornare in panchina già da subito visto che la posizione di un tecnico è davvero a forte rischio

Il campionato è iniziato da poco tempo, ma molti allenatori sono già a forte rischio. Le società potrebbero valutare sin dalla prossima giornata di Serie A il cambio in panchina per non dover fare i conti con una situazione in classifica ancora più deficitaria rispetto quella di adesso. Per il momento si tratta di una ipotesi da confermare e vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e quali saranno le scelte del club.

Ma, in caso della decisione di esonerare il tecnico, uno dei nomi che il club potrebbe valutare è quello di Palladino. L’ex Fiorentina continua ad essere alla ricerca di una grande occasione per rilanciare la sua carriera e sicuramente questa rappresenta una opportunità da tenere in considerazione anche se vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

Palladino in panchina: i dettagli

Raffaele Palladino nel corso delle prossime settimane potrebbe sedersi nuovamente in panchina. Al momento si tratta soprattutto una ipotesi visto che il campionato è fermo per la sosta e non ci sono novità in questo senso. Ma attenzione alla ripresa del campionato e alla possibilità di un esonero visto che l’inizio non è stato dei migliori.

Stando alle ultime informazioni, il Sassuolo alla ripresa del campionato potrebbe esonerare Grosso e magari affidare la panchina proprio a Palladino. Due sconfitte per l’ex Frosinone e la necessità di provare a non sbagliare contro la Lazio. In caso di una debacle importante, a quel punto l’idea di affidarsi ad uno più esperto e che conosce molto bene la Serie A è sicuramente da tenere in considerazione.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Palladino aspetta la grande occasione e il Sassuolo potrebbe essere l’opportunità giusta per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione e se i neroverdi opteranno per dare un via libera allo scossone in panchina affidandosi all’ex Fiorentina al posto di Grosso. Per il momento comunque si tratta di una ipotesi da valutare con attenzione in un prossimo futuro.