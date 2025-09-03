Errore Milan: “Camarda subito titolare”. Poi l’annuncio su Vlahovic | ESCLUSIVO

Dalla cessione di Camarda a Vlahovic, le dichiarazioni in esclusiva sul Milan e l’ultima sessione di calciomercato

Sta facendo discutere tifosi e non solo anche il calciomercato estivo del Milan. I rossoneri hanno concluso la sessione con l’arrivo di un altro difensore, David Odogu, acquistato in Bundesliga dal Wolfsburg.

Delle scelte dei rossoneri ha parlato l’agente FIFA Dino Zampacorta, a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. “Mercato aperto durante il campionato? È una follia, vi siete chiesti il perché? Perché comanda il Dio denaro e tutto gira attorno a quello”, ha esordito Zampacorta.

Focus, poi, sul Milan: “Igli Tare è un ottimo dirigente, uno vecchio stile. Nel Milan sta risolvendo tantissime cose. La prima cosa è legata alle cessioni e anche piuttosto bene a livello economico. Qualche errore l’ha fatto, ma non so se questi sbagli siano dettati dalla proprietà che chiude i rubinetti perché adesso il calcio è solo business”. L’agente fa il nome di Camarda: “Un errore che secondo me può aver commesso Tare, e più in generale il calcio italiano, è legato a Camarda. Un ragazzo come lui non devi darlo via, io gli faccio fare dieci partite e poi decido. Ma se proprio vuoi venderlo dallo via alla fine, non subito”.

Milan, Zampacorta: “Camarda meritava una chance”

Zampacorta non ha dubbi sul talento classe 2008: “Io a Camarda darei la maglia numero 9 del Milan a luglio. Io darei una chance a Pio Esposito. Solo così Gattuso può salvare la Nazionale italiana“.

Infine sul mancato arrivo di Vlahovic: “Per tutta l’estate Vlahovic era un indesiderato, adesso fa due gol ed è tornato un fenomeno per tutti… È tutto sbagliato”. Zampacorta ha poi concluso: “Il mio sogno che risolverebbe tutto è: 4 italiani che devono giocare in ogni squadra di Serie A, e 5 in Serie B“.