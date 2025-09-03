Disavventura di mercato: ex Serie A scappa prima di firmare

Un ex calciatore di Serie A si è reso protagonista di una autentica disavventura di calciomercato. Poco prima di apporre la firma sotto il nuovo contratto, infatti, è scappato ed ha fatto perdere le tracce. Andiamo a ricostruire questo episodio.

In sede di calciomercato le novità sono praticamente all’ordine del giorno ed il motivo è presto spiegato. Ci sono tantissime volontà da incastrare tra di loro e basta un minimo dettaglio per far scatenare delle reazioni che sono spesso imprevedibili. In tal senso, le disavventure finiscono, poi, in maniera del tutto inevitabile per fare il giro del mondo e per fare notizie. Rappresentando a tutti gli effetti delle pagine di storia di mercato. In tal senso, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista lasciano davvero tutti di stucco.

Solitamente questi dettagli emergono dopo il gong, nel momento in cui una determinata finestra si conclude. In tal senso, una delle disavventure che nessuno dimenticherà riguarda un ex Serie A. L’accordo, infatti, con quella che sarebbe dovuta essere la sua nuova squadra era stato raggiunto e definito, ma proprio nel momento in cui avrebbe solo dovuto firmare il nuovo contratto, ha fatto perdere le sue tracce ed è andato via. E tutto è nato dalla sua richiesta di andare a prendere un caffè. Andiamo a ricostruire questo episodio nel dettaglio.

Ex Serie A nella bufera: fugge via prima di firmare il nuovo contratto

L’ex Serie A in questione è Guillermo Ochoa. Per tutti Memo. E’ passato, facendo ottime cose anche in Italia, per la Salernitana, rendendosi protagonista di quella salvezza prodigiosa. Stava, infatti, per tornare in Europa ed aveva definito praticamente il suo accordo con il Burgos. Si tratta di una realtà che milita in Segunda Divion spagnola e sarebbe stata una sfida, per lui che ha ormai 40 anni, sicuramente affascinante. Era tutto definito, ma poi Marca ha svelato nel dettaglio che cosa è successo.

Ochoa, infatti, ha chiesto di modificare un dettaglio del suo contratto. Nel frattempo, decide di andare a prendere un caffè mentre il suo entourage e la dirigenza del club in questione limano gli ultimi aspetti. Una volta fatto ciò, viene chiamato da parte del Burgos ma, da quel momento in avanti, l’ex Serie A, e Salernitana nello specifico, ha deciso di non rispondere più al telefono.

L’entourage di Ochoa, però, al medesimo quotidiano, ha spiegato la versione del portiere. A quanto pare, infatti, il Burgos avrebbe, all’ultimo minuto, abbassato il suo ingaggio, portandolo al di sotto del minimo per la Segunda Division. Inoltre, il 60% dei ricavi dagli sponsor sarebbe finito nelle casse del club. Questo ha indispettito Ochoa, che ha deciso di non partire con questa nuova avventura.