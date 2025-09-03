Comolli non è sazio, pronto un altro super colpo: investimento da 45 milioni

Dopo la chiusura del mercato estivo, la Juventus è pronta a mettere nero su bianco una firma importantissima: la trattativa dopo la sosta

La Juventus è stata senza dubbio la grande protagonista dell’ultimo giorno di mercato per la Serie A. Dopo una lunga pausa in seguito all’arrivo di David e poi allo scambio col Porto tra Joao Mario e Alberto Costa, i bianconeri hanno mollato Kolo Muani a poche ore dal gong finale della sessione estiva. A Torino è arrivato Lois Openda in prestito oneroso (3,3 milioni più 0,8 di bonus) con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra è fissata in 40,6 milioni più 1,7 di oneri accessori. Insomma, un potenziale investimento da oltre 46 milioni.

Insieme al belga si è vestito di bianconero anche Edon Zhegrova, lui invece a titolo definitivo per 14,3 milioni più 1,2 di oneri accessori e potenziali 3 di bonus. Il Totale in questo caso farebbe 18,5. Un ottimo affare considerato il valore del giocatore. A fargli spazio il mancato arrivo di Kolo Muani e la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid per 1 milione di prestito più 1 di bonus, con obbligo di riscatto condizionato a 32 milioni. Col mercato chiuso, però, il lavoro di Comolli – che ha sudato parecchio anche in uscita – non si esaurirà affatto. Come di consueto, la prossima tappa è quella dei rinnovi di contratto e sul tavolo ce n’è soprattutto uno: Kenan Yildiz. Il turco adesso si trova in nazionale, ma è lui il prossimo obiettivo della Juventus.

La Juve ora vuole blindare Yildiz col rinnovo: le cifre e la prima tappa

In questi mesi in tanti hanno provato a farsi avanti per il talento classe 2005 che da un anno veste la pesante maglia numero 10. Dal Bayern Monaco al Liverpool e l’Arsenal, ma anche il Chelsea, tutti hanno provato ad avvicinarsi con una sola risposta: muro totale bianconero. Kenan Yildiz non si tocca, anzi bisogna blindarlo. Le sirene della Premier sono tornate a suonare, ma sono state respinte in blocco: è lui il prescelto per costruire il futuro juventino.

Ora bisogna però passare all’azione e dopo la sosta per le nazionali ripartiranno i dialoghi per il rinnovo del contratto, che ad ora scade nel 2029. Una data che in questo momento lascia abbastanza tranquilli, non di certo l’ingaggio visto che di milioni ne guadagna ‘solo’ 1,5. E allora, come riporta ‘Tuttosport’, l’intenzione è quella di allungare l’accordo almeno fino al 2030 (non è esclusa un’opzione per il 2031) con un sostanzioso adeguamento di stipendio.

La base iniziale minima sarà di almeno 3,5 milioni netti a stagione, a salire fino a circa 4 di base fissa più bonus grazie a cui dovrebbe anche superare i 5 milioni complessivi. Insomma, dalle parole ai fatti. La volontà è netta da parte della Juventus, che tra le sfide contro Inter e Borussia potrebbe avere un contatto diretto col papà-manager di Yildiz, Engin che a sua volta ha respinto le avances di agenzie come quella di Jorge Mendes. Sarebbe un altro investimento importante da parte della società: tra i 20 e i 25 milioni netti complessivi, il che vuol dire circa 45 milioni lordi, come stima parziale.