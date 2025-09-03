Club di Champions su Leao: il Milan fissa il prezzo per la cessione

L’attaccante lusitano del Diavolo al centro di un intrigo di mercato che spiazza tutti, la rivelazione non lascia dubbi

La pausa nazionali a mercato finito da’ il tempo di riordinare le idee, prima di entrare in pieno tour de force stagionale. Da metà settembre in avanti, si fa sul serio, con gli appuntamenti di campionato e coppe che riempiranno l’agenda e in cui tutti saranno chiamati a dare il massimo. Grande attesa, tra le altre, per il Milan, che deve puntare in alto, dopo un mercato di un certo spessore anche se rimasto incompleto.

Allegri ha comunque avuto innesti di rilievo come Nkunku e Rabiot, nella parte finale della sessione. Il potenziale per far bene c’è. Si attende anche il rientro di Leao, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle prime due giornate. Il portoghese dovrebbe farcela a essere a disposizione per il match contro il Bologna della terza giornata. Intanto, però, su di lui emerge un interessante retroscena di mercato.

Milan, il Tottenham ci ha provato davvero per Leao: spunta la cifra shock

Si era parlato, nella parte conclusiva della sessione di trasferimenti, dell’interessamento del Tottenham. Un qualcosa che trova conferma nelle rivelazioni del giornalista Miguel Delaney dell’Indipendent.

Quanto riferisce infatti è che il tentativo degli ‘Spurs’ sia stato concreto, per arrivare al portoghese. La cifra richiesta dal Milan per acconsentire alla cessione, però, era decisamente fuori portata. Ben 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Un prezzo che i londinesi non intendevano pagare. La ricerca dell’attaccante si è così orientata verso Kolo Muani, dopo che la lunga trattativa della Juventus per acquistarlo nuovamente dal Psg non aveva avuto esito.