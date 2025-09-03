Allegri cambia il Milan: nuovo ruolo per Pulisic

Allegri sta lavorando per cambiare la pelle del suo Milan sfruttando la sosta per le Nazionali. In tal senso, una delle novità principali può riguardare Pulisic, per il quale esiste in maniera concreta la possibilità di un cambio di ruolo.

Non è stato dei migliori l’inizio di campionato per il Milan, che ha subito dovuto fare i conti con una brutta, bruttissima battuta d’arresto. Alla prima giornata la sconfitta con la Cremonese neopromossa ha fatto molto, molto male, ma già a Lecce si sono visti degli importanti passi in avanti. Ovviamente, però, starà al toscano trovare la vera e profonda identità di questa squadra, nel tentativo di correggere alcuni difetti che si trascina ormai da diversi anni. Come una certa abitudine, per così dire, a dei tonfi totalmente inaspettati.

Massimiliano Allegri ha, per il momento, scelto come modulo il 3-5-2 che garantisce una maggiore copertura dietro in senso assoluto. Essendo, comunque, la difesa il vero punto debole di questa squadra anche dopo questo mercato. In tal senso, però, nonostante questo, il Milan potrebbe seriamente cambiare faccia adesso e la svolta si può raggiungere grazie ad un aggiustamento tattico con Pulisic protagonista. L’americano, infatti, potrebbe seriamente cambiare ruolo e misurarsi, da questo punto di vista, con una nuova sfida. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime notizie a riguardo.

Milan, Allegri lavora a delle novità: attenzione alla posizione di Pulisic

Il mercato ha portato tante novità nel Milan e starà poi a Massimiliano Allegri riuscire a trovare la quadra per fare coesistere i nuovi arrivi con le vecchie conoscenze di questa squadra. Uno dei profili più stimolanti da inserire in questa rosa è sicuramente quello di Nkunku. Come ammesso dallo stesso tecnico toscano, non sa ancora dove lo utilizzerà ma ora arriva una attenta analisi da parte della Gazzetta dello Sport. E’ da escludere, al momento, un repentino cambio di ruolo, mentre è più probabile che il “sacrificato” sia Pulisic.

A quanto pare, infatti, Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 ma schierando l’americano a tutta fascia sulla destra, lasciando dunque in avanti Rafa Leao e Nkunku. Per un duo d’attacco dalla velocità esplosiva e con un potenziale realizzativo impressionante. Si tratterebbe di un cambio di rotta epocale per Pulisic, che anche in questo avvio di stagione è stato per distacco il migliore del Milan ed il cui rendimento potrebbe essere seriamente condizionato da questo stravolgimento dei suoi compiti in campo. Al terreno di gioco, ovviamente, spetta la sentenza definitiva.