Da Sesko a Wirtz, pioggia di milioni: i 5 acquisti più costosi del calciomercato estivo 2025

Il calciomercato estivo del 2025 si è concluso e non sono di certo mancati colpi faraonici e dalle spese folli: ripercorriamo i 5 acquisti più costosi

In gran parte del mondo è suonato il gong finale del calciomercato estivo 2025. Anche per questa calda stagione, le trattative si sono concluse, per moltissimi campionati. Niente più acquisti, ciò che è stato fatto e quello che non è stato fatto, ormai è agli archivi. Qualsiasi altro discorso è rimandato al prossimo inverno, con il mercato invernale del 2026.

Le società si sono mosse in maniera importante durante i 3 mesi di campagna acquisti estiva, specialmente quelle inglesi. Proprio dall’Inghilterra sono arrivati i colpi più impattanti e per questo abbiamo deciso di raccogliere i 5 affari più costosi del calciomercato estivo del 2025. Una grande squadra risulta la grande protagonista in Premier e punterà nuovamente al titolo.

Benjamin Sesko: il trasferimento al Manchester United

La nostra top 5 in ordine crescente e basata su dati Transfermarkt, parte con il nuovo centravanti del Manchester United. Arrivato dal Lipsia, il 22enne sloveno dovrebbe rappresentare il futuro dei Reds, dopo che la coppia Hojlund-Zirkzee non ha dato i risultati sperati. In Germania ha realizzato 39 gol in 87 partite e 29 in 79 ne aveva segnati al Salisburgo nella sua esperienza precedente.

Il trasferimento allo United si è concluso per 76,5 milioni di euro, una cifra enorme e che metterà grossa pressione sulle spalle del classe 2003. Fin qui, nelle sue prime 4 partite giocate in Inghilterra, ancora nessun gol. Ci sarà tempo, ma non avrà un bonus infinito, tenendo conto dei ritmi inglesi.

Nick Woltemade: tra i casi più incredibili del mercato

Un’estate fa, lo Stoccarda lo acquistava a titolo gratuito dopo l’esperienza al Werder Brema. Un anno dopo Nick Woltemade viene ceduto al New Castle per 85 milioni di euro. Una plusvalenza storica che evidenzia anche i gravi problemi del mercato moderno, super inflazionato. Più di 10 anni fa, il Real Madrid spendeva pochissimi milioni in più per acquistare Cristiano Ronaldo e questo racconta tutto.

Woltemade era reduce da 18 gol in 36 partite con il club tedesco, tanto è bastato per diventare il quarto acquisto più costoso di questa sessione di calciomercato estiva 2025. Si tratta, inoltre, del trasferimento in entrata più costoso nella storia del Newcastle. Pressione? La solita che il mercato pazzo della Premier League mette ai giocatori.

Hugo Ekitiké: impatto immediato

Il podio della nostra top 5 sarà tutto a tinte Reds. Il Liverpool, infatti, ha dominato il calciomercato estivo, con investimenti monstre. Uno tra questi è quello che ha visto come protagonista Hugo Ekitiké. Attaccante francese classe 2002 acquistato per 95 milioni di euro dal Francoforte. La stessa squadra tedesca, lo aveva pagato poco più di 31 un anno fa, strappandolo al PSG.

In Germania ha lasciato traccia di sé con 26 gol in 64 partite, ma anche in Inghilterra il suo impatto è stato subito devastante. Con il Liverpool, infatti, ha realizzato già 3 reti e 1 assist in 4 partite. Un rendimento mostruoso, che non potrà mantenere per tutto l’anno, ma che ha subito mostrato il livello del giocatore.

Florian Wirtz: altro affare dalla Germania

Ancora il Liverpool, ancora dalla Germania, ma questa volta per un classe 2003. Florian Wirtz è stato acquistato per ben 125 milioni di euro. Rientra in classifica come secondo affare più costoso di questo mercato, ma soprattutto come terzo giocatore più caro nella storia della Premier League. Anche in questo caso, la pressione è tutta su di lui.

In 5 anni al Leverkusen ha realizzato 57 gol e 65 assist in 197 presenze. Una media impressionante, specialmente se si pensa che ha compiuto 22 anni solamente a maggio scorso. Dopo le primissime apparizioni con il Liverpool, ha già siglato il suo primo assist e si candiderà a essere un altro perno cruciale della squadra inglese.

Alexander Isak: l’acquisto più caro nella storia della Premier

Lo dice il nostro titolo, l’affare concluso all’ultimo giorno di mercato per ben 144 milioni di euro, è il più oneroso nella gloriosa storia del campionato inglese. Alexander Isak si era trasferito tre anni fa dalla Real Sociedad al Newcastle per 77,5 milioni di euro. Un colpo che fece molto rumore all’epoca e che ha lasciato un impatto importante nel club.

Lo svedese ha realizzato 62 gol in 109 presenze. Una media di una rete in meno di ogni 2 partite. Un rendimento senza senso da parte del classe 1999, che compirà 26 anni in questo mese di settembre. Dopo la partenza di Nunez, il Liverpool ha scelto che Isak farà da compagno di Ekitiké e che dovranno guidare il Liverpool alla vittoria, magari della prossima Champions League.