Milan: Allegri accontentato, firma subito a zero

Il calciomercato del Milan potrebbe non essere chiuso. Il tecnico toscano ragiona sulla possibilità di andare a prendere un rinforzo a sinistra

L’operazione Rabiot non salva i dirigenti del Milan dalle critiche almeno dei tifosi. Il fatto di non aver preso un centrale di esperienza e un esterno a sinistra non è piaciuto ai supporters rossoneri. In molti pensano che Odogu e Bartesaghi non sono giocatori ideali per affrontare un campionato lungo per la Serie A e si aspettavano alcuni movimenti in entrata in quei reparti. La scelta, però, è stata diversa almeno per ora.

Infatti, c’è sempre la possibilità di intervenire sul calciomercato degli svincolati per magari accontentare sia i tifosi che lo stesso Allegri. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi visto che ancora non è stata presa una decisione definitiva. Di certo resta una pista da attenzionare con attenzione soprattutto se il tecnico rossonero dovesse chiedere un intervento in quel preciso ruolo.

Calciomercato Milan: possibile sorpresa, i dettagli

Al momento in casa Milan non si hanno certezze sulla possibilità di restare così o magari intervenire per andare a completare la rosa attraverso gli svincolati. Sicuramente pescare in questo calciomercato non è mai una soluzione ideale anche perché significherebbe bocciare in parte il lavoro fatto durante l’estate. Ma ci sono due ruoli che per i tifosi sono rimasti scoperti e, quindi, un intervento da parte del club rossonero non è assolutamente da escludere.

Il nome che il Milan potrebbe valutare è quello di Sergio Reguilon. A sinistra per il momento Bartesaghi non è visto da molti come una garanzia ed Estupinan ha faticato soprattutto nella sfida di esordio. Una situazione che potrebbe portare Allegri a chiedere un esterno a sinistra e lo spagnolo, svincolato, è destinato a rappresentare una soluzione. Parliamo, infatti, di un terzino di esperienza e in grado di poter dare una mano al club meneghino.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa, ma resta una pista di calciomercato da attenzionare. Non è da escludere che possa essere proprio l’entourage di Reguilon a proporsi al Milan e in quel caso i rossoneri magari ragioneranno sulla possibilità di prendere lo spagnolo per rinforzare la rosa.

Mercato Milan: Reguilon arriva a zero?

Il nome di Reguilon è da tenere in considerazione per il Milan. Un esterno di esperienza serve in una squadra di giovani e lo spagnolo in carriera ha vestito maglie importanti. Per adesso è più una suggestione di calciomercato che altro considerato il fatto che per il momento i rossoneri non hanno ancora deciso come muoversi.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Allegri. Il tecnico rossonero potrebbe chiedere alla società uno sforzo per chiudere una operazione di calciomercato a zero importante come quella di Reguilon e consentire al Milan di avere a disposizione un giocatore di assoluta esperienza.