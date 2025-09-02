Kolo Muani, Sancho, Hjulmand e Barido: tutti i retroscena del mercato Juve | ESCLUSIVO

Da Kolo Muani e Sancho all’addio di Barido: tutti i retroscena del calciomercato estivo della Juventus. Le dichiarazioni in esclusiva.

Si è conclusa con il doppio colpo Zhegrova-Openda la sessione estiva di calciomercato della prima Juventus di Damien Comolli. Il nuovo dg bianconero ha consegnato altri due attaccanti ad Igor Tudor per completare la rosa.

Al canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista di ‘TuttoJuve’ Mirko Di Natale ha svelato tutti i retroscena di mercato. A partire da Hjulmand: “Non si è concretizzato non perché il giocatore non sia all’altezza. Per me Morten Hjulmand è un giocatore molto ideale, però la Juventus, parliamoci chiaramente, doveva impostare un’operazione da 80 milioni complessivi, con la clausola rescissoria da 60 milioni. Douglas Luiz è stato ceduto ad una cifra molto più bassa e quindi Hjulmand credo non sia arrivato proprio per quel motivo”.

È stato a lungo accostato ai bianconeri, e non solo, anche Jadon Sancho: “È stata una trattativa impostata dagli intermediari, su cui la Juventus e altri club hanno lavorato, come la Roma. La Juventus, da quello che mi risulta, è andata ad un punto molto più avanti del Napoli, che è stato il primo club italiano ad interessarsi nuovamente al giocatore e ha fatto due offerte. Quello che è mancato è stato proprio l’accordo economico con il Manchester United“.

“Io credo che Sancho sia un buonissimo talento, – ha proseguito – ma non credo abbia la testa per diventare quello che poteva essere almeno a livello di piedi, ovvero un top player. Penso, almeno questa è la mia opinione, che la Juventus prima di tutto non ha bisogno di giocatori, ma ha bisogno prima di uomini”.

Calciomercato Juve, retroscena Kolo Muani: “I motivi del mancato ritorno”

Nelle ultime ore ha fatto discutere anche l’addio del nuovo gioiello Barido, passato al Napoli: “Io credo che ci siano state valutazioni economiche, quindi forse un’alta richiesta da parte degli agenti alla Juventus per quello che poteva essere il rinnovo. Barido scadeva nel 2026. Più delle valutazioni tecniche, io credo anche che ci siano state per ruolo perché comunque era in flessione. Almeno nelle ultime partite non era quel Barido che avevamo conosciuto invece nella prima parte della scorsa stagione”.

Infine, su Kolo Muani: “Se parli con persone vicine al PSG ti raccontano che la Juventus ha cambiato centomila volte formula e quindi il Paris Saint-Germain ha voluto interrompere le negoziazioni. Se parli con persone vicine alla Juve ti dicono invece che il PSG non ha mai dato un’apertura vera e propria anche alle ultime proposte. Mi spiace molto per il ragazzo perché leggevo comunque essere molto legato all’ambiente e sperava in un ritorno. Però arriva alla Juventus un giocatore come Openda che secondo me può fare anche molto bene”.