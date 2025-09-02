Formazione irregolare, UFFICIALE: bianconeri condannati

È successo pochi giorni fa e adesso nessuno riesce a crederci: errore madornale, scoppia la bufera sui bianconeri dopo la vittoria

Mentre il mondo del calcio si focalizzava sul calciomercato e su quelle che sono poi effettivamente state le sorprese dell’ultimo minuto – in Serie A ma in linea di massima tra le grandi del calcio europeo – c’è un evento che ha spiazzato proprio tutti, una sconfitta già entrata nella storia.

Si parla di calcio inglese e nello specifico del Manchester United di Ruben Amorim che, dopo aver perso la finale di Europa League con il Tottenham, ha chiuso un’annata disastrosa. 15esimo posto in classifica, uno dei periodi più bui per i ‘Red Devils’ che nelle ultime settimane hanno provato a porre rimedio con una serie di acquisti di peso. Solo gli approdi all’Old Trafford di Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko sono costati, insieme, 150 milioni di euro. Senza dimenticare, tra gli altri, i 74 milioni spesi per Matheus Cunha, arrivato dal Wolverhampton. Il campo, però, è insindacabile e sta continuando a mostrare gli inglesi in enorme difficoltà.

Solo una vittoria nelle prime tre gare di Premier League: nel mezzo, una delle pagine più umilianti della storia dei ‘Red Devils’. Perché i ragazzi di Amorim si sono ritrovati fuori dalla Carabao Cup già ai trentaduesimi, con il Grimsby Town, squadra di quarta divisione, capace di mandare a casa lo United dopo una gara tiratissima. Dopo aver recuperato i due gol di svantaggio, la partita si è conclusa ai calci di rigore con ben 26 tiri dal dischetto. L’errore di Mbeumo, però, è costato caro al Manchester United, scrivendo una pagina di storia irripetibile per il piccolo Grimsby.

Grimsby-Manchester United: irregolarità e sanzione

La ‘English Football League’ (EFL) nelle scorse ore ha comunicato quello che è un evento, probabilmente, senza precedenti. Durante la sfida di Carabao Cup tra Grimsby e Manchester United, infatti, i bianconeri hanno commesso una irregolarità schierando in campo un calciatore non idoneo.

“Il Consiglio di Amministrazione dell’EFL, in qualità di Comitato di Gestione della Carabao Cup, ha oggi inflitto al Grimsby Town Football Club una multa di 20.000 sterline, di cui 10.000 sterline saranno sospese fino alla fine della stagione 2025/26, per aver violato il Regolamento della competizione”. In molti si sarebbero aspettati addirittura la vittoria a tavolino in favore dei ‘Red Devils’: non sarà così. Il Grimsby, il giorno prima del successo sulla squadra di Amorim, ha presentato la registrazione di Clarke Oduor alle 12:01, oltre il tempo limite consentito. La scadenza, da regolamento, era fissata alle 12:00. Secondo quanto riportato, il club ha però autosegnalato la violazione dopo averla scoperta il giorno successivo al match.

Dopo aver approfondito le prove in questione e tenendo in considerazione le precedenti infrazioni in Coppa di Lega, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto giusto multare la società, scelta basata su un precedente. È stato sottolineato come l’inadempienza del club non fosse deliberata, non ravvisando intenzione di ingannare. La cifra da pagare subito ammonta dunque a 10mila sterline, circa 11,5 milioni di euro, mentre l’altra metà resterà sospesa nel caso in cui una situazione analoga dovesse ripetersi nella stagione 2025/26.