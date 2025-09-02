Da Pinamonti a Laurienté: il punto di Carnevali sul mercato del Sassuolo

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato, a mercato chiuso, rivelando a Calciomercato.it le strategie del Sassuolo

Sono state ore bollenti per il calcio italiano, con i club di Serie A che hanno dato il tutto per tutto prima delle 20:00 di ieri sera. Il calciomercato oggi è ufficialmente chiuso e con sé la sessione estiva porterà retroscena e affari sfumati.

Chi ha fatto tanto ed è evidentemente pronto a vivere una stagione complicata, per quanto riguarda la lotta salvezza, è il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce da due sconfitte contro Napoli e Cremonese nelle prime due partite di campionato. Ora la sosta, per riflettere sul da farsi e capire come e dove eventualmente intervenire. Di calciomercato ma non solo ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ ha cominciato dal momento della squadra neroverde: “Essere preoccupati adesso non sarebbe positivo. Dobbiamo sapere cosa abbiamo sbagliato e su cosa lavorare soprattutto. Ci sono dei giocatori nuovi, mettere assieme una squadra non è facile. Allo stesso tempo c’è molta fiducia perché i ragazzi sono ragazzi di qualità e sono convinto che con grande difficoltà – perché sarà un campionato molto difficile – ma alla fine riusciremo a fare bene”.

Di interventi in sede di mercato quest’anno Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, ne ha messo a segno parecchi. Soprattutto in entrata. Sulla domanda riguardante i tanti interessi sui giovani talenti del Sassuolo Carnevali ha voluto rispondere – su Laurienté e non solo – trattando il tema da vicino proprio ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, alla chiusura della sessione estiva di mercato.

Colpo Matic e rimpianto Posch: parla Carnevali

Allo Sheraton Hotel di Milano Carnevali si è esposto così: “L’obiettivo era quello di rinforzare la squadra, poi alle stesso tempo noi non abbiamo posto mai limiti alla cessione dei giocatori, basta che le richieste fossero congrue a quanto desideravamo sotto l’aspetto economico. Così non è stato, abbiamo preferito trattenere questi ragazzi”.

Sui dieci acquisti, tutti stranieri, l’amministratore delegato ha detto: “Non è che è cambiata la nostra politica perché abbiamo tenuto giocatori italiani, qualcuno anche giovane. In questo momento avevamo necessità di cambiare tanto, perché il passaggio dalla Serie B alla Serie A è difficile, abbiamo cercato di prendere giocatori di esperienza che conoscessero già il nostro campionato”. Su Posch: “Avevamo già l’accordo col Bologna, aspettavamo la risposta del giocatore. Quando sembrava tutto pronto per chiudere lui ha preferito andare in un’altra società come il Como. Siamo rimasti un po’ spiazzati, ma avevamo delle alternative e una l’abbiamo portata a termine oggi”.

Sull’arrivo di Muric dall’Ipswich Town: “È arrivato perché avevamo bisogno di due portieri di grande qualità, sia Turati che Muric lo sono. Mentre con Moldovan avevamo già fatto un pensiero a fine campionato di interrompere il rapporto”. Su Laurienté e l’interesse di diversi club, come Napoli e Genoa, per Pinamonti: “Sono due giocatori di grande qualità, è difficile trovare giocatori come loro. Non abbiamo mai trattenuto nessuno, se fossero arrivate delle offerte importanti come noi ritenevamo giuste, congrue al valore dei giocatori… Ma non sono arrivate. Poi possono anche arrivare ma ci sono i procuratori che devono trovare gli accordi e anche loro guardano l’interesse dei propri assistiti”.

Carnevali ha proseguito parlando, in questo caso, dell’ex Inter: “Non è facile trovare un accordo ma non sono arrivate offerte interessanti e quindi abbiamo preferito tenerli. Non ho mai ricevuto richieste dal Napoli per Pinamonti“.Il colpo Matic ha spiazzato un po’ tutti: “Può aiutarci tantissimo e ci aspettiamo tanto da lui, abbiamo tanti giovani e lui può aiutarli a crescere. “Ho tanta fiducia, abbiamo tutti i mezzi per lottare fino alla fine. Penso ci saranno sei squadre che lotteranno per non retrocedere. Dobbiamo avere la consapevolezza di avere una buona squadra. A volte la differenza sarà nei particolari”.