Colpo Lookman, non è finita: ecco la nuova offerta

Il futuro dell’attaccante nigeriano non è ancora del tutto scritto: spunta una nuova proposta che può cambiare le carte in tavola

Quella che si è appena conclusa è stata, di certo, una delle sessioni estive di calciomercato più movimentate degli ultimi anni. Le big di Serie A hanno rincorso, a lungo, diversi grandi colpi. Uno di questi, però, è rimasto fermo, immobile, in attesa.

Ademola Lookman è stato a meno di un passo dal vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Il club di Oaktree ha tentato in ogni modo di convincere la dirigenza dell’Atalanta a lasciar partire il nativo di Londra che, ad ogni modo, ha sempre dato priorità alla squadra di Chivu. Un matrimonio, però, saltato nel momento in cui si è capito da ambo le parti di vivere uno stallo impossibile da superare. E così Beppe Marotta ha detto basta, Lookman è rimasto a Bergamo, in attesa di conoscere quale possa essere il suo futuro. Oggi si chiama Atalanta, non è però da escludere che nel giro di pochi giorni un nuovo ribaltone possa coinvolgere la società nerazzurra ed in particolare il classe 1997 per il quale qualche tentativo di ricucire lo strappo con i vertici della ‘Dea’ è stato fatto.

Ma oggi, nonostante tutto appaia deciso e ben definito, con l’attaccante destinato a rimanere a Bergamo per aiutare la squadra di Juric a risalire in classifica, non è detto che tutto ciò accada. Anzi. Nelle ultime ore si è fatta viva una possibilità che sarebbe clamorosa e, di fatto, potrebbe arrivare ad arricchire le casse degli orobici da qui a pochi giorni. Lookman può quindi lasciare l’Atalanta: lo scenario avanzato è pazzesco.

Lookman, addio Atalanta: c’è già il contratto

20 gol e 7 assist in 40 presenze l’anno scorso, nella stagione 2023/24 le reti sono state 17, con 3 assist in più. I numeri non mentono. Ademola Lookman era e rimane una delle gemme più preziose e devastanti – in campo – della Serie A.

Ma oggi il nigeriano potrebbe essere un passo più vicino a salutare Bergamo e anche il calcio italiano. Il giornalista di ‘Sportmediaset’ Orazio Accomando ha infatti rivelato, su ‘X’, quella che potrebbe essere la destinazione di Lookman nei prossimi giorni. Il Fenerbahce sta facendo il possibile per portare l’attaccante in Turchia, arrivando già a bozzare un contratto decisamente ricco per la stella nerazzurra.

6 milioni di euro e quadriennale per Lookman anche se, al momento, non vengono registrati approcci ufficiali tra i turchi e la dirigenza dell’Atalanta. Il mercato in Turchia chiuderà ufficialmente il 12 settembre e, dunque, c’è tempo eventualmente per trattare sia con il giocatore che con la dirigenza nerazzurra. Sarebbe un colpo importante anche per anticipare i rivali del Galatasaray, da tempo sulle tracce del nigeriano.