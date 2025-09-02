Colpo di scena clamoroso, non è stato registrato in Lega per tempo: salta tutta l’operazione

Le ultime ore della finestra estiva di calciomercato hanno riservato come spesso accade un difetto di forma che ha fatto naufragare il trasferimento già trasmesso alla Fifa

L’ultimo giorno di calciomercato come sempre ha regalato sorprese, colpi di scena ma anche ovviamente conferme. Mentre anche oggi continuano ad arrivare ufficialità, come l’annuncio di Manuel Akanji all’Inter oppure la cessione di Karlsson dal Bologna all’Aberdeen, è tempo di analisi oltre che di trattative saltate. Ieri grande protagonista è stata la Juventus, che ha fatto arrivare a Torino Zhegrova e Openda, cedendo Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Kolo Muani alla fine si è accasato al Tottenham con Vlahovic rimasto in bianconero.

L’Inter ha ceduto Pavard al Marsiglia con Akanji arrivato al suo posto, il Milan è rimasto con Gimenez in attacco e con un rinforzo in difesa che però è un classe 2006 come Odogu, ma con l’aggiunta centrocampo di Adrien Rabiot. Il Napoli ha preso Barido, la Roma invece è rimasta ferma. Né lo scambio Dovbyk-Gimenez col Milan né un centrocampista oppure l’attaccante esterno, destro che gioca a sinistra, che tanto chiedeva Gasperini. E i tifosi giallorossi non sono stati di certo felici della gestione dell’ultimo mese da parte di Massara e della società.

Ma queste ore anche all’estero hanno tratteggiato dei colpi di scena clamorosi, come quello accaduto tra Sporting e Nottingham Forest che ha fatto saltare una trattativa già chiusa e con il calciatore già in Portogallo per colpa di una negligenza da parte del club di Lisbona.

Incredibile Jota Silva, lo Sporting non registra il contratto in tempo: salta il trasferimento

Il giocatore in questione è Jota Silva, esterno classe ’99 del Nottingham Forest reduce da una discreta stagione in Premier League, ma indietro nelle gerarchie del tecnico per questa nuova annata. Anche se inizialmente gli inglesi avevano rifiutato le offerte di Sporting e Botafogo. La trattativa con i portoghesi si è sviluppata poi nelle ultime ore e si è pure conclusa, ma sono sopraggiunti degli intoppi nella registrazione del contratto. Una corsa contro il tempo che pare non essere stata gestita al meglio dai ‘leoni’ di Lisbona.

Come riporta ‘A Bola’, i documenti sono stati inseriti infatti nel sistema TMS della FIFA in tempo, ma lo stesso non è accaduto nel sistema del campionato portoghese, il che ha invalidato l’intero processo. Secondo il comunicato n. 42 della Lega, datato 25 agosto, lo Sporting avrebbe potuto evitare tutto questo pasticcio se avesse avviato la procedura di registrazione via e-mail. L’unico requisito era che i documenti fossero inseriti nella casella di posta elettronica della Lega prima delle 23:59 di lunedì. Questa mossa avrebbe concesso ulteriori 24 ore per completare la procedura.

Non è chiaro il motivo per cui i dirigenti dello Sporting non abbiano percorso questa soluzione prima della chiusura delle iscrizioni, anche se per motivi di esuberi o per evitare potenziali ritardi o errori. Una decisione che però ha fatto saltare l’intera operazione lasciando il tecnico Rui Silva a bocca asciutta. Per Jota Silva, che resta potenzialmente in uscita, restano aperti i mercati in Turchia, Brasile e Arabia Saudita. Dal Botafogo era arrivata una proposta da 19 milioni di euro, ma il giocatore aveva detto no perché la sua scelta era ricaduta sullo Sporting. Da capire cosa decideranno ora sia il calciatore che il Nottingham.