Splendore dallo Sheraton: “Pessina non cambia gli equilibri”. Poi il voto al mercato della Roma

A poche ore dalla chiusura della sessione estive del calciomercato vi raccontiamo la giornata live dallo Sheraton di Milano per tutte le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A. Interviene anche Fabio Massimo Splendore

L’ultima giornata di calciomercato sta scivolando via velocemente con le ultime trattative a fare da filo conduttore. Ve la stiamo raccontando in diretta dallo Sheraton ed a tal proposito ai nostri microfoni è intervenuto anche il collega Fabio Massimo Splendore.

Spazio alla Roma: “Pessina non mi sembra un giocatore che va a cambiare gli equilibri e se ne facessimo un discorso numerico la Roma sarebbe a posto anche senza l’ex Atalanta”.

Ed ancora sul mercato capitolino: “Non è stato chiarissimo il modo in cui la Roma ha comunicato le sue strategie di mercato in questa estate. La comunicazione dell’allenatore ha alimentato forti aspettative a differenza delle premesse fatte da Ranieri. I giallorossi hanno acquistato sette calciatori e se qualcosa si può dire è che manchi questo esterno. Non credo che Sancho avesse convinto davvero così tanto in casa Roma poi i giocatori vanno anche analizzati dal punto di vista dei numeri, sessanta presenze e cinque gol nelle ultime due stagioni”.

Splendore ha anche sottolineato: “Sicuramente Gasperini non è un allenatore che si prende quello che gli danno. Sono un po’ meravigliato da questo inizio di stagione di El-Aynaoui che mi sto rendendo conto essere un rincalzo dopo aver fatto un ottimo pre campionato. Se devo togliere Baldanzi per prendere Pessina, allora mi tengo il primo: è un riferimento fondamentale per l’Under 21. Poi chiaramente Gasperini vuole Pessina, ma io onestamente non so quanto possa dare davvero l’ex Atalanta”.

Ed infine: “Se non dovesse fare nulla fino alla fine di oggi, la Roma meriterebbe un cinque e mezzo, sei meno. Potrebbe anche essere un mercato da sufficienza, ma tutto dipende da come è stato accompagnato con la comunicazione dell’allenatore e del club. Fa specie che la Roma abbia preso sette giocatori – e Massara è arrivato tardi – ma resti questa sensazione di incompletezza che si lega ad una certa insoddisfazione fatta trapelare dall’allenatore. Se finisce così è difficile dire che non manchi un esterno d’attacco”.