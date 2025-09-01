Serie A, emergenza a centrocampo: l’ex Inter firma a zero

In Serie A arriva una svolta che lascia tutti di stucco. A causa dei problemi che sono emersi in mezzo al campo, un club del massimo campionato italiano è pronto a rientrare firmando a parametro zero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si è concluso il calciomercato in Italia ed è stato un viaggio tanto lungo quanto pieno di sorprese. Da questo punto di vista, però, è ancora possibile mettere a segno gli ultimi colpi. Stiamo parlando, come è noto, del mercato degli svincolati, dal momento che si tratta di una finestra che, di fatto, non si chiude mai. In tal senso, i club sono alla ricerca delle giuste soluzioni che possano servire per tutta la stagione che c’è all’orizzonte. Nella consapevolezza che questa sosta per le Nazionali permetterà ai calciatori arrivati o che arriveranno di entrare nei meccanismi di gioco.

Il caso più eclatante da questo punto di vista è sicuramente quello che riguarda Lorenzo Insigne, dal momento che sulle tracce dell’ex Napoli si sta muovendo la Lazio ma, ancor di più, in termini di insistenza, il Parma. I capitolini hanno fatto capire che per loro non è una priorità, mentre gli emiliani fanno sul serio. Un altro calciatore, una vecchia conoscenza della Serie A, è pronto a far ritorno a parametro zero, con un club che vuole puntare, per l’appunto, sull’ex Inter per puntellare la linea di centrocampo.

L’ex Inter torna in Serie A: colpo a sorpresa per puntellare il centrocampo

Sono tanti i club che sono insoddisfatti di quanto fatto fino a questo momento e che potrebbero ricorrere al mercato degli svincolati per completare alcuni reparti che hanno ancora bisogno di innesti. Tra queste realtà c’è sicuramente l’Hellas Verona. Gli scaligeri hanno a lungo inseguito Baldanzi sulla trequarti, ma alla fine la Roma ha deciso di bloccarlo dal momento che non è riuscito a prendere un innesto sulle corsie. In tal senso, la linea mediana ha gli uomini contati e, per questo motivo, sono pronti ad affondare il colpo per Roberto Gagliardini.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, infatti, l’Hellas sta seriamente pensando all’ex Inter, che potrebbe portare a disposizione di Paolo Zanetti una grande esperienza ed anche una grande solidità. Cose che sono mancate e che hanno destato più di qualche preoccupazione in queste prime due uscite stagionali.

A Gagliardini, per il suo ritorno in Serie A, è stato proposto un contratto fino al 2027 e si attende, a questo punto, solo la risposta del calciatore. Per il quale potrebbe essere una ghiotta occasione di rimettersi in gioco. Dopo la fine del suo contratto con il Monza, l’Hellas Verona vuole dargli una nuova chance, arenatasi la trattativa con Baldanzi prima e quella con Richardson poi.