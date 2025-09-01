Da Ramon a Gronbaek: i 5 acquisti più esotici del calciomercato estivo di Serie A

Il calciomercato sta per concludersi e nel campionato italiano sono arrivati una serie di nomi esotici: ecco i 5 giocatori che più ci hanno incuriosito

A poche ore dal gong che determinerà la fine del calciomercato estivo, abbiamo voluto tirare le somme della campagna acquisti di quest’anno. La Serie A ci ha regalato colpi importanti come De Bruyne o David, ritorni di veterani come Dzeko o Albiol, ma anche affari più esotici che stuzzicano la curiosità dei tifosi più appassionati.

Soprattutto le squadre di metà classifica hanno portato a termine una serie di colpi curiosi, con grandi prospettive. Sapranno tutti ben ambientarsi al nostro campionato? Non è detto, ma la maggior parte dei nomi scelti, ha anche già debuttato in queste prime due giornate e vorrà lasciare un segno importante nei mesi a venire.

Calciomercato Serie A, quanti nomi esotici: gli arrivi più interessanti

Sceglierne soltanto 5 è stato estremamente complesso. Sono numerosi, infatti, i calciatori che hanno attirato la nostra attenzione. Abbiamo spostato il nostro focus su quelli che personalmente ci hanno incuriosito di più, sia per la loro provenienza, che per la destinazione o il modo di giocare.

Nel nostro elenco figurano ben 3 difensori. Ognuno di loro ha un trascorso molto diverso, altre prospettive e un’aspettativa che oscilla a seconda del tipo di colpo che è stato messo a segno. Il primo che abbiamo scelto è Torbjorn Heggem, nuovo difensore del Bologna. Con l’addio di Beukema e un Lucumì incerto della sua permanenza, ecco il 26enne norvegese.

Un passato in Inghilterra nel West Bromwich, tre titoli con il Rosenborg e una stazza imponente (supera il metro e novanta). La prima prestazione in Serie A contro il Como ha subito catturato l’attenzione di tutti. Potrà diventare uno dei titolari di Vincenzo Italiano per il resto della stagione.

Altro centrale che ha catturato l’occhio è proprio proveniente dal Como. Stiamo ovviamente parlando di Jacobo Ramon, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Solo questo dovrebbe far capire di che tipo di giocatore parliamo, con un passato di un certo livello. All’esordio contro la Lazio ha scioccato tutti per la sua spinta offensiva, catturando l’occhio di molti. A 20 anni fa già parlare di sé.

Vent’anni li ha anche il neo acquisto della Roma, Jan Ziolkowski. L’abbiamo inserito appositamente perché con un passato ben diverso da Ramon. Polacco, arriva proprio dalla Legia Varsavia, ben diverso rispetto a un passato nel Real Madrid. Non sarà un titolare inamovibile, ma un nome così giovane e dal campionato non così blasonato, lo rende un affare esotico a tutti gli effetti.

Dopo aver parlato a lungo della difesa, è giusto spostarci in avanti. Uno degli uomini copertina del pezzo è Albert Gronbaek. Sarà quel nome che condivide con Gudmundsson, sarà che gioca sulla trequarti, sarà che lo ha acquistato proprio il Genoa, ma il danese ha già fatto parlare di sé in estate. Hype e curiosità per il 24enne che arriva con un prestito biennale dal Rennes.

Saprà farsi valere? Al Bodo Glimt ha fatto vedere cose magnifiche, con 30 gol in 88 partite. La Serie A è chiaramente di un altro livello, ma con Vieira potrà togliersi delle soddisfazioni. Ultimo nome scelto, non per importanza ma per ruolo, è quello di Giovane. Brasiliano classe 2003, arrivato dal Corinthians.

Subito MVP contro l’Udinese all’esordio e tra i pochi a salvarsi nella disfatta contro la Lazio. Giovane potrebbe diventare una sorpresa nel nostro campionato ed è uno dei nomi più esotici arrivati dal mercato estivo. Non un goleador, ma un talento da tenere d’occhio in un contesto come quello italiano.