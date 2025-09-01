Milan, salta Gomez: scelto il sostituto, ok al prestito

Ancora un cambio di strategia per i rossoneri. Il Liverpool non ha aperto alla cessione del centrale inglese e si potrebbe virare su un altro giocatore

Il Milan in difesa non si fermerà a Odogu. Il classe 2006 nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e poi si aggregherà alla squadra di Allegri. Ma i movimenti nel reparto arretrato non si dovrebbero fermare qui. In via Aldo Rossi si è sperato fino all’ultimo di poter sbloccare l’affare Joe Gomez. L’infortunio di Konaté e la mancanza di un sostituto dell’inglese hanno portato i Reds a bloccare il trasferimento del proprio giocatore.

Per questo motivo ora in casa Milan dovrà essere fatta una scelta molto importante: restare così o magari puntare su un altro difensore. L’arrivo di Odogu non dovrebbe dare la garanzia che Allegri si aspettava durante questi giorni di calciomercato e l’opzione di andare a prendere un centrale in prestito è da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: niente Gomez, il sostituto dalla B?

Saranno ore intense per il Milan. La speranza di chiudere per Gomez è svanita proprio negli ultimi minuti. Il Liverpool non ha aperto alla cessione del suo difensore ed ora si dovranno fare alcuni ragionamenti. Serve un centrale giovane e che magari conosce già il nostro campionato e quindi non ha problemi di ambientamento.

Il nome in questione è quello di Okoli. Il centrale italiano spera di poter lasciare il Leicester e la B inglese in queste ore di calciomercato per rilanciarsi dopo un periodo non facile. E il Milan rappresenta una soluzione molto importante per lui vista la necessità di andare a prendere un difensore che conosce molto bene il nostro campionato. E il club inglese sarebbe pronto ad aprire in prestito vista la volontà dello stesso calciatore di ripartire da una big. Una operazione, quindi, da poter chiudere proprio nelle ultime ore della cessione.

Per il momento Okoli è uno dei nomi presenti sulla lista di Tare. Di certo il Milan dovrà accelerare se vuole chiudere per un difensore e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Il profilo ex Frosinone è uno di quelli più semplici da raggiungere visto che il Leicester sembra essere pronto ad aprire al prestito in questo finale di calciomercato.

Mercato Milan: Okoli il difensore per Allegri?

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché il Milan fino ad oggi ha lavorato su Gomez. Dopo il no del Liverpool, i rossoneri potrebbero decidere di virare su un profilo differente come quello di Okoli. Il centrale del Leicester è in attesa di una chance in una big e non direbbe di no alla proposta di Tare.

Una operazione destinata a decollare soprattutto se ci dovesse essere una reale apertura al prestito da parte del Leicester. Vedremo se nel corso di queste ultime ore l’affare con il club inglese per Okoli decollerà.