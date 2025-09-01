Maxi rissa, pugni e sputo: Luis Suarez e Busquets perdono la testa

Persa la coppa, persa la testa: Luis Suarez e Sergio Busquets perdono completamente la testa dopo la finale di Leagues Cup

Brutto spot per la MLS e per il calcio americano, che sta provando ad emergere e farsi spazio ad un anno dalla Coppa del Mondo tra Canada, USA e Messico. Dopo i problemi evidenziati durante il Mondiale negli States, ora un’altra brutta pagina da raccontare.

Nel finale della finale di Leagues Cup tra Inter Miami e Seattle Sounders è scoppiata una mega rissa, che è sfociata in pugni e addirittura sputi. I protagonisti sono i due ex Barcellona Luis Suarez e Sergio Busquets, che hanno completamente perso la testa sotto gli occhi increduli del loro presidente David Beckham e il capitano Lionel Messi.

Suarez, dopo il morso ci ricasca: sputo in campo, rischio maxi squalifica

La formazione guidata da Brian Schmetzer conquista la coppa con un netto tre a zero. Non c’è stata storia. Il Seattle Sounders vince la competizione che lega il campionato statunitense e messicano, l’Inter Miami esce a testa bassa dal torneo. E compie una figuraccia a livello mondiale.

A fine partita, con risultato acquisito per il Seattle, i giocatori maglia rosa cominciano a perdere la testa. Scoppia una mega rissa tra calciatori in campo e collaboratori dei due staff. Durante i tafferugli, Sergio Busquets scaglia un pugno sul volto di un avversario.

I suoi compagni provano a calmarlo, ma ormai è troppo tardi e ovviamente le scene raccapriccianti allo stadio Lumen Field proseguono, fino addirittura all’atto increscioso di Luis Suarez, macchiatosi di un gesto che conferma ancora una volta quanto fatto in passato.

Suarez litiga con un collaboratore dello staff di Schmetzer, al tal punto da lasciar partire uno sputo sul suo volto. Immediato l’intervento dei presenti, tra cui il suo portiere Ustari. Ma quel che è fatto è fatto. L’attaccante uruguaiano ora rischia una maxi squalifica, proprio come il suo compagno di squadra Sergio Busquets.

Suarez non è nuovo a questi comportamenti. È noto il suo morso nei confronti di Chiellini, durante il Mondiale disputato in Brasile nel 2014. Ma lo fece anche nel 2010 con la maglia dell’Ajax, in un confronto contro il PSV sulla spalla di Bakkal. Qualche anno dopo lo rifece in Liverpool-Chelsea, ai danni del difensore Ivanovic.

Le immagini in Seattle-Miami saranno valutate dalle commissioni della MLS, che provvederanno sicuramente ad una punizione esemplare per le due star dell’Inter Miami.