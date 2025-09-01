L’espulsione semina il caos: scontro verbale tra arbitro e allenatore

Il doppio episodio non è affatto passato inosservato: ecco cosa è successo, ormai non si parla d’altro

Dopo i primi anticipi, la seconda giornata di Serie A è pronta ad entrare definitivamente nel vivo con le gare domenicali che contribuiranno a fornire un quadro più chiaro dei primi rapporti di forza. Aggressività, condizione atletica ancora da trovare e diffuso nervosismo sono alcune delle chiavi di volta con cui è possibile riassumere molti tratti salienti delle prime gare stagionali. Tensione che, ovviamente, non sta mancando neanche in altre gare in giro per il mondo.

La gara sotto la lente di ingrandimento è un derby che da sempre fa parlare non solo per i contenuti tecnici mostrati nel perimetro di gioco, ma anche per l’elevato tasso agonistico del confronto. Ci stiamo riferendo a San Lorenzo-Huracan, match valido per la settima giornata del torneo Clausura in Argentina chiusasi a reti bianche.

Un risultato che sta sicuramente stretto ai padroni di casa che non sono stati in grado di sfruttare la superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Luciano Giménez al ventiseiesimo minuto del primo tempo. Grave ingenuità quella dell’attaccante dell’Huracan che ha alzato i toni di una frazione di gioco avara di episodi degni di nota rifilando una gomitata a Perruzzi.

Gomitata ed espulsione: succede di tutto nel campionato argentino

Possibile sliding door dell’incontro – che però i padroni di casa non sono riusciti a piegare a proprio favore fino in fondo – l’episodio ha prevedibilmente animato il derby, divenuto assolutamente vibrante. Innervositi per quanto successo, gli ospiti hanno faticato e non poco a mantenere l’inerzia dell’incontro sui binari dell’ordine di tattico.

Anche l’allenatore dell’Huracan – Frank Dario Kudelka – ha protestato in maniera plateale all’indirizzo del direttore di gara. Come riferito da El Grafico, ne è scaturito un vero e proprio alterco tra lo stesso Kudelka e l’arbitro, originato dalla reazione vibrante di quest’ultimo. Scambio di battute piuttosto animate nel quale il tecnico si sarebbe rivolto a Ramirez con un perentorio: “Mi parlerai gentilmente”.

Immediata la risposta del ‘fischietto’ argentino, che con gesti piuttosto eloquenti ha invitato l’allenatore dell’Huracan a respirare e a mantenere la calma. Monito seguito solo in parte dalle due squadre che hanno dato vita ad un secondo tempo molto acceso caratterizzato da diversi contatti al limite che hanno contribuito a tenere alta la temperatura di una gara che però non si è sbloccata.