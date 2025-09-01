Gimenez-Chelsea e Dobvyk-Milan: cosa c’è sotto

Il valzer degli attaccanti potrebbe vedere delle sorprese in queste ultimi minuti. Si è parlato della possibilità di un approdo alla corte di Maresca

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e si potrebbe avere un valzer degli attaccanti molto interessante oltre che non semplice da chiudere. Un intrigo fra Roma e Milan che rischia di coinvolgere anche il Chelsea oltre che naturalmente un altro attaccante.

Per il momento ci sono voci di discordanti sul possibile interessamento del Chelsea nei confronti di Gimenez. Secondo le informazioni di Sky Sport, il club inglese si sarebbe mosso per strappare il messicano ai rossoneri. Una notizia smentita da Fabrizio Romano. C’è la necessità da parte dei Blues di prendere un attaccante dopo l’infortunio di Delap e un Jackson che non pensa di tornare alla corte di Maresca. Ma l’intreccio è molto difficile da chiudere in poche ore visto che stiamo parlando di calciatori di livello.

Calciomercato: intreccio Gimenez-Dovbyk, cosa sta succedendo

Ad oggi la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che Milan e Roma stanno continuando a discutere per lo scambio fra Gimenez e Dovbyk. Un discorso che, però, nei prossimi minuti potrebbe vedere un incastro ancora più complicato da portare a termine anche se, come detto in precedenza, non ci sono delle conferme univoche.

La notizia lanciata da Sky Sport è quella di un interessamento del Chelsea per Gimenez. I Blues, che sono alla ricerca di una punta, starebbero ragionando se prendere il messicano. La sua eventuale partenza in direzione Londra libererebbe Dovbyk al Milan e la Roma in quel caso proverebbe a chiudere per Embolo. Un intreccio davvero complicato da portare a termine a poche ore dalla chiusura del calciomercato e immediatamente smentito da Fabrizio Romano.

L’esperto di calciomercato ha chiuso le porte ad un passaggio di Gimenez al Chelsea sottolineando che i Blues non sono interessati al messicano. Questa cosa significa? Nelle prossime ore Milan e Roma saranno chiamate a trovare una intesa per lo scambio fra l’ex Feyenoord e Dovbyk altrimenti gli attacchi resteranno così almeno fino a gennaio quando magari si riaprirà il discorso. Da sottolineare anche che per i giallorossi chiudere Embolo in meno di tre ore sarebbe stato praticamente impossibile.

Mercato: lo scambio Gimenez-Dovbyk resta in piedi

Lo scambio Gimenez–Dovbyk in questo momento continua a restare in piedi. Dopo la frenata della giornata di ieri, le due parti sono ritornate a discutere in mattinata e ci sono chance per portarlo al termine. L’eventuale inserimento del Chelsea sembrava un po’ cambiare le carte in tavola, ma ad oggi non sembra esserci questo rischio.

Una ipotesi che difficilmente poteva diventare realtà per diversi motivi. Il futuro di Dovbyk e Gimenez, a meno di clamorose sorprese, sarà in Italia. Da capire se con le stesse maglie oppure con quelle di Milan e Roma.