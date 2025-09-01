Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gimenez-Chelsea e Dobvyk-Milan: cosa c’è sotto

Foto dell'autore

Il valzer degli attaccanti potrebbe vedere delle sorprese in queste ultimi minuti. Si è parlato della possibilità di un approdo alla corte di Maresca

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e si potrebbe avere un valzer degli attaccanti molto interessante oltre che non semplice da chiudere. Un intrigo fra Roma e Milan che rischia di coinvolgere anche il Chelsea oltre che naturalmente un altro attaccante.

Gimenez deluso in campo
Gimenez-Chelsea e Dobvyk-Milan: cosa c’è sotto (Lapresse) – calciomercato.it

Per il momento ci sono voci di discordanti sul possibile interessamento del Chelsea nei confronti di Gimenez. Secondo le informazioni di Sky Sport, il club inglese si sarebbe mosso per strappare il messicano ai rossoneri. Una notizia smentita da Fabrizio Romano. C’è la necessità da parte dei Blues di prendere un attaccante dopo l’infortunio di Delap e un Jackson che non pensa di tornare alla corte di Maresca. Ma l’intreccio è molto difficile da chiudere in poche ore visto che stiamo parlando di calciatori di livello.

Calciomercato: intreccio Gimenez-Dovbyk, cosa sta succedendo

Ad oggi la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che Milan e Roma stanno continuando a discutere per lo scambio fra Gimenez e Dovbyk. Un discorso che, però, nei prossimi minuti potrebbe vedere un incastro ancora più complicato da portare a termine anche se, come detto in precedenza, non ci sono delle conferme univoche.

La notizia lanciata da Sky Sport è quella di un interessamento del Chelsea per Gimenez. I Blues, che sono alla ricerca di una punta, starebbero ragionando se prendere il messicano. La sua eventuale partenza in direzione Londra libererebbe Dovbyk al Milan e la Roma in quel caso proverebbe a chiudere per Embolo. Un intreccio davvero complicato da portare a termine a poche ore dalla chiusura del calciomercato e immediatamente smentito da Fabrizio Romano.

Gimenez contro il Lecce
Calciomercato: intreccio Gimenez-Dovbyk, cosa sta succedendo (Lapresse) – calciomercato.it

L’esperto di calciomercato ha chiuso le porte ad un passaggio di Gimenez al Chelsea sottolineando che i Blues non sono interessati al messicano. Questa cosa significa? Nelle prossime ore Milan e Roma saranno chiamate a trovare una intesa per lo scambio fra l’ex Feyenoord e Dovbyk altrimenti gli attacchi resteranno così almeno fino a gennaio quando magari si riaprirà il discorso. Da sottolineare anche che per i giallorossi chiudere Embolo in meno di tre ore sarebbe stato praticamente impossibile.

Mercato: lo scambio Gimenez-Dovbyk resta in piedi

Lo scambio GimenezDovbyk in questo momento continua a restare in piedi. Dopo la frenata della giornata di ieri, le due parti sono ritornate a discutere in mattinata e ci sono chance per portarlo al termine. L’eventuale inserimento del Chelsea sembrava un po’ cambiare le carte in tavola, ma ad oggi non sembra esserci questo rischio.

Dovbyk durante un allenamento
Mercato: lo scambio Gimenez-Dovbyk resta in piedi (Lapresse) – calciomercato.it

Una ipotesi che difficilmente poteva diventare realtà per diversi motivi. Il futuro di Dovbyk e Gimenez, a meno di clamorose sorprese, sarà in Italia. Da capire se con le stesse maglie oppure con quelle di Milan e Roma.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie